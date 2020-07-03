Австралійська виконавиця Sia, яка нещодавно стала бабусею, поділилась спогадами про порятунок дівчинки Медді Зіглер, яка часто з'являється у її кліпах. Вона не пустила її на літак, до якого запрошував скандальний продюсер Гарві Вайнштенй, що сидить зараз за ґратами за зґвалтування та домагання.

В інтерв'ю радіопрограми Zach Sang Show Sia співачка поділилась, що тоді її напарниці у кліпі було всього 11 років, а одіозний Вайнштен вже пропонував їй сісти на літак разом з ним. Вона не впевнена, що могло з нею там трапитись, але вона вирішила не пускати її на борт літака.

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"Я вирішила, що найкращий спосіб убезпечити її – це просто продовжувати робити для неї проєкти. Тому більшу частину часу ми працюємо разом. Я втримала її від літака, на який її намагався посадити Гарві Вайнштейн. Бувають моменти, коли моя проникливість дійсно працює ... Так, це було огидно ... Коли він запросив її, я одразу зателефонувала її мамі Меліссі і сказала: "Будь ласка, не робіть цього, не дозволяйте їй цього!" – згадала Sia.

Куди саме пропонував летіти Вайнштейн Медді Зіглер і з яких причин – жінка не розповіла.

Зараз Медді Зіглер має 17 років і дівчина активно пробує себе в кіно. Окрім цього, вона є танцюристкою, моделлю, а також успішною блогеркою, за якою стежить понад 13 мільйонів користувачів.

Варто додати, що в іншому нещодавньому інтерв'ю Sia зізналась, що у віці 44 років їй пощастило стати бабусею. Один з її двох синів, яких вона минулого року всиновила у 18-річному віці, вперше став татусем.

Що відомо про ув'язнення Гарві Вайнштейна?

Вперше продюсера та очільника студії Miramix звинуватили у сексуальних домаганнях восени 2017 року. Цьому посприяло журналістське розлідування, де різні жінки анонімно або ж ні зізнавали про сексуальне насильство, яке потерпіли через Гарві Вайнштейна. До весни 2020 року щодо справи продюсера тривало розслідування, але у березні його все ж засудили до 23 років ув'язнення за деякі доведені справи. Він перебуває у найбільшій у світі виправній колонії, яка розташована на острові Райкерс. Нещодавно там він захворів на коронавірус.

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За словами відомих кіноактрис, жертвами домагань і зґвалтувань продюсерами стали Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Роуз МакГавен, Сальма Гаєк та багато інших – загалом, понад 80 жінок. Справа над Вайнштейном започаткувала активний голлівудський рух #MeToo проти домагань чоловіків, а також запустила ланцюгову реакцію серед інших кіномагнатів, які вже позбулись своєї кар'єри через звинувачення. До прикладу, Бред Фелчак, Кевін Спейсі та інші.