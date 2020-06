Популярна британська співачка та композиторка Софі Елліс-Бекстор поділилась моторошним фото з прихильниками. У мережі зірка показала наслідки невдалого падіння: із травмами голови та руки вона потрапила до лікарні.

Відповідні знімки з'явились на інстаграм-сторінці Софі Елліс-Бекстор та нажахали її прихильників. Артистка зізналась, що використала чорно-білий фільтр, щоб її вигляд не лякав людей, проте пов'язка на голові та синці таки навели жах.

Софі Елліс-Бекстор зізналась, що невдало впала з велосипеда. Під час інциденту вона покотилась в рів біля Темзи, тому й отримала травми голови і рук. Першу допомогу їй надали перехожі, які стали очевидцями небезпечного падіння. Софі подякувала всім, хто їй допоміг, та запевнила, що почувається значно краще.

"Я опинилася в лікарні після того, як під час вечірньої прогулянки на велосипеді перекинулася з доріжки вниз на сторону Темзи. Я поставила чорно-білу фотографію, щоб вона не була занадто страшною. Зі мною все гаразд, це просто синці, які болять", – розповіла співачка.



Софі Елліс-Бекстор потрапила до лікарні / Фото Instagram / @sophieellisbextor

Що відомо про Софі Елліс-Бекстор

Артистка починала свою кар'єру ще в 1997 році, коли виступала у складі інді-рок-гурту Theaudience. Однак після запису сольного треку у 2000 році Софі Елліс-Бекстор задумалась про вихід з колективу.

І рішення співачки було правильним: наразі вона – одна з найвідоміших британок. У доробку Софі Елліс-Бекстор – 8 студійних альбомів та десятки кліпів, які знає весь світ.

Дивіться кліп Софі Елліс-Бекстор на пісню Not Giving Up On Love: відео

Щодо особистого життя, Софі Елліс-Бекстор заміжня з музикантом Річардом Джонсоном. Подружжя живе у Лондоні та виховує двох синів.