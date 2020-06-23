Українська вокалістка Софія Хлябич, більш відома як Sonya Kay, вирішила взяти невелику творчу паузу. Та вже восени 2020 року зірка планє повернутись з новими треками.

Про це Sonya Kay розповіла на інстаграм-сторінці. Співачка не приховувала причини такого рішення. За словами Sonya Kay, вся її команда на кілька місяців зануриться в роботу та вже восени 2020 року повернеться на сцена з новими треками і цікавою новиною.

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"На деякий час я збираюсь зробити паузу, але лише для того, щоб ми зі своєю командою попрацювали над матеріалом, який я називаю, "бомба-ракета". На цей час ми також зробимо паузу для інтерв’ю, щоб повністю понуритись над працею для матеріалу. Для всіх представників ЗМІ: ми до вас повернемося восени 2020 з цікавими новинами і сюжетами та, звичайно, з новою музикою", – заявила Sonya Kay.

Окрім цього, знаменита співачка додала, що сподівається на розуміння від своїх прихильників, адже ця пауза важлива для розвитку її кар'єри.

Що відомо про кар'єру Sonya Kay

Як відомо, Sonya Kay – племінниця знаменитої Софії Ротару. Однак цей факт з біографія дівчина не виставляє на показ, адже її творчість кардинально інша.

Освіту співачка здобувала у Великій Британії, але після закінчення Кінгстонського університету вирішила не працювати за спеціальністю дизайнера інтер'єрів, а почати вокальну кар'єру. У 2012 році Sonya Kay презентувала перші пісні – "Дожд" і "Белый снег", а вже за рік артистка відзняла перший кліп до пісні "По-английски".

Та минуло 4 роки творчості, як дівчина вирішила змінити все. Sonya Kay відмовилась від російськомовного контенту, замінивши пісні на українські та англійські. Окрім цього, треки вона записувала з електронним дуетом Ost & Meyer, тому композиції стали танцювальними і цікавими публіці. "Зоряний саундтрек", "Паралельний світ", "Слухай моє серце", "Понад плаєм", "Рай" – це далеко не всі відомі треки співачки.

Останньою композицією перед творчою паузою Sonya Kay була лірична пісня "Поринай", яку вона присвятила своєму чоловіку – хокеїсту Олегу Петрову.

Дивіться відео до пісні Sonya Kay – "Поринай":