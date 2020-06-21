Племінниця Софії Ротару, популярна українська співачка Sonya Kay нещодавно вийшла заміж. Її обранцем став хокеїст клубу "Дніпро" Олег Петров. Дівчина розповіла, який весільний подарунок отримала від знаменитої тітки.

29-річна виконавиця розсекретила весільний подарунок Катерині Осадчій у коментарі для програми "Світське життя". Також поділилася історією знайомства з майбутнім чоловіком.

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Подарунок Софії Ротару для Sonya Kay

Артистка зізналася, що від тітки Софії Михайлівної отримала фінансовий подарунок. Соня сказала це з усмішкою на обличчі. Очевидно, новоспечене подружжя неабияк зраділо такому весільному привітанню.

Історія знайомства Sonya Kay та Олега Петрова

Олег Петров родом з Росії. Проте чоловік має українське громадянство та грає у хокей за збірну України. Артистка зізналася, що саме цей вид спорту пов'язав їх. Раніше дівчина займалася хокеєм на траві у Шотландії.

Ми познайомилися на вечірці в друзів у Києві. Олег приїхав сюди грати. Ми швидко знайшли спільну мову. Я колись грала в хокей на траві в команді в Шотландії, тому обожнюю цей спорт. Якось Олег запросив мене до себе на гру, я прийшла і відтоді ми разом,

– розповіла зірка.

Sonya Kay та Олег Петров у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн

Що відомо про весілля Sonya Kay та Олега Петрова?

Весільні плани закоханих змінила раптова смерть батька виконавиці. Пара вирішила скасувати розкішне святкування, де мали були запрошені артисти, танці, музика. Вони лише розписалися та влаштували затишну вечерю у сімейному колі. Новоспечене подружжя відклало весільну подорож. У їхніх планах була автомобільна мандрівка до Болгарії, проте поки що кордони закриті. Декілька ромнатичних днів вони провели в Буковелі.