Українська співачка Юлія Думанська, яка нещодавно стала вдруге мамою, опублікувала миловидні кадри зі своєю старшою донькою.

Сонячними світлинами співачка поділилася у своєму особистому інстаграмі.

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Білявки позували в зеленому саду з квітами у літніх сукнях. Юлія Думанська зі своєю 2-річною донькою Діаною знялися у прованському стилі.



Юлія Думанська зі своєю донькою Діаною / Instagram / @julia_dumanska

Співачка зробила макіяж у нюдових відтінках, який гарно поєднувався з образом. Особливого шарму світлині додавала ошатна сукня. Варіант такого стильного літнього образу неабияк підійде для літніх променадів чи якихось святкових подій.



Співачка знялася у милій фотосесії / Instagram / @julia_dumanska

Юлія Думанська позувала сидячи на траві серед оберемків квітів. На її обличчі сяяла усмішка, яка не залишилася без уваги прихильників. Користувачі в мережі зазначили, що фото вийшли неймовірно казковими та красивими.

Зазначимо, що співачка на початку травня вдруге стала мамою. У виконавиці та львівського бізнесмена Григорія Козловського народився син Ярема.



Юлія Думанська вдруге стала мамою / Instagram / @julia_dumanska