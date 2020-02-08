Співачка Адель більше не даватиме концертів: що про це відомо

Відома співачка, лауреат 15 премій Греммі, улюблениця мільйонів Адель заявила про те, що більше не виступатиме. Таке рішення шокувало її прихильників. Причину свого вчинку зірка не назвала.

Британська співачка Адель зізналася, що не впевнена в тому, що колись ще раз виступить наживо. Знаменитість добровільно закрила компанію, яка займалася організацією її концертів. Про це повідомляє видання The Sun.

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Зірка звільнила співробітників фірми Remedy Touring LLP, яка організовувала її концертні тури та заявила про закриття компанії. Від ліквідації вона отримала 150 тисяч фунтів стерлінгів, що дорівнює приблизно 5 мільйонам гривень.