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Співачка Адель більше не даватиме концертів: що про це відомо

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Співачка Адель / Instagram / @adele

Відома співачка, лауреат 15 премій Греммі, улюблениця мільйонів Адель заявила про те, що більше не виступатиме. Таке рішення шокувало її прихильників. Причину свого вчинку зірка не назвала.

Британська співачка Адель зізналася, що не впевнена в тому, що колись ще раз виступить наживо. Знаменитість добровільно закрила компанію, яка займалася організацією її концертів. Про це повідомляє видання The Sun.

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Зірка звільнила співробітників фірми Remedy Touring LLP, яка організовувала її концертні тури та заявила про закриття компанії. Від ліквідації вона отримала 150 тисяч фунтів стерлінгів, що дорівнює приблизно 5 мільйонам гривень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adele (@adele)

Як повідомляє видання, отримані кошти можуть бути пов'язані з іншим бізнесом Адель, який вона відкрила в 2015 році на підтримку свого світового туру.

Раніше зірка також робила заяву про те, що йде зі сцени. Тоді вона прокоментувала це рішення тим, що хоче присвятити себе чоловікові та сину. Проте невдовзі пара Адель та Саймон Конеккі розлучилися.

Наразі невідомо чому співачка вирішила завершити співочу кар’єру і чи зможуть прихильники колись побувати на концертах свого кумира.

Adele - Rolling in the Deep: дивитись відео онлайн

Adele - Set Fire To The Rain: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Музика Адель
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