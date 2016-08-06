Співачка Адель йде зі сцени і закриває свій музичний бізнес: несподівані деталі

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Адель
Адель / Instagram/ @adele

Знаменита англійська співачка Адель, володарка п'яти премій "Греммі" і статетки "Оскар" приголомшила гучною заявою. Вона вирішила піти зі сцени, закрити музичний бізнес і просто зайнятися своїм сином.

Співачка Адель більше не дасть жодного живого концерту. Британська виконавиця вирішила піти з великої сцени, закрити свій музичний бізнес і припинити податкову звітність, в якій вела свої доходи від концертів. Про гучну заяву співачки повідомило іноземне видання The Sun.

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Як повідомляється на сайті, Адель приголомшила новиною про припинення своєї кар'єри у червні 2017 року на стадіоні Вемблі, що в Лондоні. Тоді вона натякнула шанувальникам, що, можливо, вони більше ніколи не побачать її на гастролях, бо вона хоче присвятити час своєму 6-річному сину Анджело.

Я беру перерву і просто збираюся деякий час бути мамою. Я цього з нетерпінням чекаю. Можливо, я більше ніколи не побачу вас на своїх концертах, хто знає, але цей момент я буду пам'ятати все життя,
– заявила Адель.

Однак в кінці того ж місяця стало відомо про запис її нового альбому і в шанувальників з'явилася надія на продовження її концертного туру, однак все сталося навпаки. Адель таки покидає сцену і про її повернення наразі невідомо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adele (@adele)

Варто додати, у свої 30 років співачка Адель досягла неабиякого успіху в своїй професії. Вона володарка п’яти премій "Греммі" і статуетки "Оскар". У 2018 році вона та Ед Ширан були названі одними з найбільш високооплачуваних артистів Великобританії. Її гонорари сягнули 605 мільйонів фунтів стерлінгів.

 
Теги: LifeStyle Музика Адель
Джерело: Lifestyle
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