Співачка Alyosha пішла від свого продюсера: деталі

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Співачка Alyosha
Співачка Alyosha / Instagram / @alyoshasinger

Українська співачка Alyosha вирішила залишити свого музичного наставника, з яким працювала більше, ніж 15 років. Вона повідомила своїх шанувальників про новий етап, що вже розпочався у її житті.

Про важливе рішення Alyosha повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала знімок, під яким написала про те, що їхня співпраця з Вадимом Лисицею прийшла до кінця.

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Співачка зізналась, що саме він багато зробив для її кар’єри, але прийшов час щось змінювати та рухатись далі самостійно.

Останнім часом у мене відбулося багато змін. Ці зміни не тільки про зовнішність, стиль, пісні, а і про мою команду, мене саму. Разом із Вадимом Лисицею за 15 років спільної роботи ми досягнули значних успіхів у творчості та шоу-бізнесі. Але настав час починати новий етап. І я, і Вадим продовжуємо займатися музикою, але вже окремо. Сьогодні в мене нова команда, у нас спільні цілі та плани їх реалізації,
– прокоментувала розлучення з продюсером Alyosha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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