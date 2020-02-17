Співачка Alyosha втретє вагітна, – ЗМІ

Разом з чоловіком Тарасом Тополею співачка чекає на народження третьої дитини. Про вагітність стало відомо під час концерту Alyosha та Vlad Darwin у столиці. Зірці не вдалося приховати округлий живіт за об'ємними концертними образами.

Чимало вітчизняних зірок намагаються приховати особисте життя від громадськості, проте часто прихильники проливають світло значно раніше, ніж того прагнуть артисти. Так сталося й з відомою українською співачкою Alyosha, яка вагітна втретє.

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У своєму телеграм-каналі "Особливе з Соломією" телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила про майбутнє пововнення у родині музикантів, підтвердивши інформацію фото. Вона стала однією з гостей концерту Alyosha і Vlad Darwin "Золота середина" у Києві. За словам ведучої, співачка намагалася приховати округлий живіт за сценічними вбраннями.

А ще всі глядачі звернули увагу на непритаманні співачці сукні надто широкі і вільного крою, які всеодно час до часу облягали кругленький животик. Тож, ми всі вирішили, що, мабуть, Оленка втретє вагітна,

– написала Соломія Вітвіцька.



Співачка Alyosha втретє вагітна / Telegram / Особливе з Соломією



Співачка Alyosha втретє вагітна / Telegram / Особливе з Соломією

Крім того, як повідомила ведуча, Alyosha "сама себе видала просто під час виступу". Darwin зробив комплімент, що артистці до лиця квіти, а вона натомість відповіла, що насправді їй пасують "топольки". Наразі подружжя жодним чином не коментує чутки. Нагадаємо, що Тарас Тополя та Alyosha живуть у шлюбі впродовж семи років й спільно виховують двох синів 6-річного Романа та 4-річного Марка.