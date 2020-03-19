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Співачка ALYOSHA замилувала мережу рідкісним сімейним фото

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ALYOSHA опублікувала фото з чоловіком та дітьми / Instagram / @alyoshasinger

Відома українська виконавиця, дружина соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі ALYOSHA поділилася ніжним сімейним фото та закликала прихильників на карантині насолодитися часом, проведеним з рідними.

ALYOSHA і Тарас Тополя виховують двох синів: Марка та Романа. Зіркові батьки рідко поширюють фотографії з дітьми, проте в складний для усіх нас час артистка вирішила підтримати підписників та наголосила на тому, що карантин – це можливість провеести час з близькими людьми. 

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На знімку співачка зображена разом із коханим та дітками. Вони позують на галявині та мило усміхаються. Знаменитість зазначила, що час плине не так швидко, коли ти вдома. Але це чудовий шанс насолодитися моментом.

У нас є можливість насолоджуватися тим, що можна побавитися з дітьми, без квапливих ранків та повсякденної метушні. Сім'я – це головна цінність, щоденна праця і найбільший скарб. Лише у колі рідних можна відчути, що час насправді завмирає. Кожна хвилина життя цінна, коли ми поруч з рідними. Особливо, якщо у світі неспокійно,
– написала під фото виконавиця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Україні 2020 Антитіла Зіркові батьки
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