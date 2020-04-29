Співачка Alyosha зізналася, що її чоловік хотів двійню

Популярна українська співачка Alyosha та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя втретє стануть батьками. Вчора, 28 квітня, вони зізналися, що чекають на появу малюка. Тепер артистка розповіла, як почувається під час вагітності та розсекретила, що її чоловік хотів двійню.

Подружжя Олени і Тараса виховує двох синів – Романа і Марка, та готується до статусу багатодітної родини. Співачка до останнього приховувала третю вагітність. Чому вона не хотіла розповідати про свій особливий стан знаменитість поділилася з програмою "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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Зірковий татусь Тарас Тополя каже, що, на його думку, розказувати наперед – це неправильно. Вони з дружиною не планували цієї вагітності і коли дізналися про скоре поповнення, були спантеличені.

Alyosha зараз перебуває на 6 місяці вагітності. Несподівана вагітність якраз припала на період, коли виконавиця мала багато концертів, перельотів, зйомки кліпу. В неї була постійна зміна настрою, через що страждали всі ті, хто був поруч. Давалася взнаки і втома, яка виникала через надмірні навантаження.

Тарас хотів двійню. Але ні, в нас одна дитина буде, слава Богу,

– зізналася артистка.

Стать дитини зіркова пара поки що не розсекречує, але зізнається, що вже думає над ім'ям для малюка.