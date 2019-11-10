Співачка Alyosha змінила імідж: як тепер виглядає популярна українка

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Alyosha змінила імідж
Alyosha змінила імідж / Instagram / @alyoshasinger

Відома співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Кучер-Тополя) вирішила змінити свій образ. Знана білявка перефарбувала волосся у трендовий рожевий відтінок.

Alyosha – одна з представниць українського шоу-бізнесу, яка не боїться змінювати свій імідж. Ба більше, артистка залюбки вдається до експериментів, перефарбовуючи своє волосся з білявого у рудий, попелястий та навіть чорний з рожевим колір. Днями Alyosha вкотре приголомшила прихильників, опублікувавши на інстаграм-сторінці знімок з блідо-рожевими кучерями. 

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У дописі зірка не пояснила, з чим пов'язана її раптова зміна іміджу. Однак Alyosha дала поради своїм прихильницям, закликаючи їх знаходити час для догляду за собою.

Бути гарною просто! Витрачай час на себе. Навіть коли здається, що немає жодної можливості, знаходь час для хобі або відпочинку. Гарно вбирайся. Всі ми дівчата і всім нам час від часу хочеться вдягти щось гарне і піти на бал, навіть якщо це нові джинси і кінотеатр. Змінюй свій образ. Не бійся експериментувати!
– закликала вона. 

Alyosha перефарбувала волосся
Alyosha перефарбувала волосся / Instagram / @alyoshasinger

На які експерименти наважувалась Alyosha
На які експерименти наважувалась Alyosha / Колаж LifeStyle 24 

Цікаво, що Alyosha – не єдина артистка, яка наважилась перефарбувати волосся у відтінок рожевого. Нещодавно Леся Нікітюк також постала перед прихильниками з новим іміджем. Телеведуча запустила челендж, у якому підписники її блогу наважувались на втілення мрій, які давно не могли реалізувати. 

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Леся Нікітюк змінила імідж
Леся Нікітюк змінила імідж / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Краса
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