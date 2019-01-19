Співачка Alyosha змінила колір волосся: фотофакт

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Співачка Alyosha змінила колір волосся
Співачка Alyosha змінила колір волосся / Instagram / @alyoshasinger

Українська співачка Alyosha, менш відома як Олена Кучер, вирішила проекспериментувати зі своїм образом. Зірка показала зміни у своєму блозі.

Співачка Alyosha вміє здивувати своїх прихильників яскравими фото та несподіваними образами. Зірка то висвітлює своє волосся до білявого кольору, то робить перехід в темне. Полюбляє артистка й випрямляти або ж робити зачіски з хвилястим волоссям. 

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Цього разу Alyosha остаточно перестала бути білявкою. Співачка перефарбувала волосся в темний колір, кардинально змінившись. У новому образі Alyosha привітала прихильників з Водохрещам та анонсувала кліп на пісню "Горда". Наразі ролик вже відзняли, а меломани зможуть вперше його переглянути на День закоханих.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Такі зміни іміджу неабияк сподобались прихильникам Alyosha, які зазначили, що темний колір волосся їй дуже пасує. "А де ділась білявка?", "Вам дуже гарно з цим кольором волосся", "Не впізнати", "Дуже природно та красиво", "Які зміни! Дуже пасує", – написали підписники блогу співачки. 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Краса
Джерело: 24 Канал
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