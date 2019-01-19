Співачка Alyosha змінила колір волосся: фотофакт

Українська співачка Alyosha, менш відома як Олена Кучер, вирішила проекспериментувати зі своїм образом. Зірка показала зміни у своєму блозі.

Співачка Alyosha вміє здивувати своїх прихильників яскравими фото та несподіваними образами. Зірка то висвітлює своє волосся до білявого кольору, то робить перехід в темне. Полюбляє артистка й випрямляти або ж робити зачіски з хвилястим волоссям.

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Цього разу Alyosha остаточно перестала бути білявкою. Співачка перефарбувала волосся в темний колір, кардинально змінившись. У новому образі Alyosha привітала прихильників з Водохрещам та анонсувала кліп на пісню "Горда". Наразі ролик вже відзняли, а меломани зможуть вперше його переглянути на День закоханих.

Такі зміни іміджу неабияк сподобались прихильникам Alyosha, які зазначили, що темний колір волосся їй дуже пасує. "А де ділась білявка?", "Вам дуже гарно з цим кольором волосся", "Не впізнати", "Дуже природно та красиво", "Які зміни! Дуже пасує", – написали підписники блогу співачки.