Співачка Alyosha зворушливо переспівала знамениту українську колядку: відео

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Alyosha переспівала українську колядку "Пречистая Діва сина народила"
Alyosha переспівала українську колядку "Пречистая Діва сина народила" / Скріншот з відеоролика

Напередодні Різдва Христового українська виконавиця розчулила своїх слухачів, переспівавши культову колядку "Пречистая Діва сина породила" в новому аранжуванні. Також Alyosha зняла зворушливий відеокліп, яким одразу зачарувала своїх шанувальників.

Новий відеокліп співачка Alyosha опублікувала на своєму YouTube-каналі, а згодом і на сторінці в Instagram. У ролику вона постала в новому, незвичному для своїх глядачів, амплуа.

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Alyosha переспівала знамениту українську колядку "Пречистая Діва сина породила". У пісні культово-релігійного характеру розповідається про народження Ісуса Христа у Вифлеємі. У кліпі співачка постала у білій сорочці, якій понад 100 років, босою і з вінком на голові.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 

Українська виконавиця зазначила, що зробила запис колядки в своєму виконанні в знак вдячності Творцю за любов, яку Він по-особливому проявляв до неї.

Напередодні Нового Року та Різдва Христового я хочу подякувати Творцю і його проявам в багатьох людях, які були поруч зі мною, особливо, поруч духовно! В цьому році було багато радості, багато болю і багато змін на краще! Дякую Боже за все, що є в моєму житті зараз,
– прокоментувала відео Alyosha.

Дивитися кліп Alyosha на колядку "Пречистая Діва сина породила" онлайн (відео):

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Різдво
Джерело: 24 канал
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