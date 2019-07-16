Співачка Ассоль виходить заміж: відома дата церемонії

Українська співачка Катерина Гуменюк, більш відома як Ассоль, заявила, що виходить заміж. Інформацію офіційно підтвердили представники зірки.

За словами Ассоль, церемонія весілля відбудеться 19 вересня. Де саме пройде важливе для співачки свято, наразі невідомо. При цьому зірка не стримує свого хвилювання від запланованої урочистості та зізнається, що організувати весілля – зовсім не просто.

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"19.09.19 – магічна дата і ідеальний день для того, щоб наше кохання зробило новий виток! Після стількох років разом ми офіційно станемо родиною. Не можу дочекатися цього дня, і водночас не можу згадати, коли я в останнє так хвилювалася. Хочеться провести цей день так, щоб запам'ятати кожну мить на все життя! Звичайно, організувати такий відповідальний захід непросто, але це приємні клопоти", – поділилась Ассоль.

Згодом Instagram-акаунт зірки був заблокований або видалений. Однак інформацію про весілля підтвердили представники Yula Company, які співпрацюють зі співачкою. Вони розмістили радісний допис з кадрами заручин Ассоль та заявили, що артистка вже остаточно визначилась із датою та готується до церемонії.

Відомо, що після 2 років стосунків Ассоль заручилась. Сталось це ще у травні 2018 року. Обранцем Ассоль є друг її дитинства Артем Тараненко. Хлопець здобув диплом бізнес-аналітика лондонського університету Coventry.

Освідчився він зірковій коханій у Києві. Ассоль отримала від бойфренда каблучку з чималим каменем, якою неодноразово хизувалась у мережі.