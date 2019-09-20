Співачка Ассоль вийшла заміж: перші фото та відео з розкішного весілля

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Співачка Ассоль вийшла заміж
Співачка Ассоль вийшла заміж

Напередодні 19 вересня, у Києві відгуляла пишне весілля 25-річна Катерина Гуменюк, яка більше відома, як Ассоль. Дівчина вийшла заміж за бізнесмена Артема Татаренка. На святкуванні новоспечене подружжя та їхніх гостей розважали Тіна Кароль, Монатік та Вєрка Сердючка.

Перші фото та відео з весілля Ассоль з'явилися на сторінці співачки в Instagram у коротких Stories.

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У роликах можна побачити Катерину Осадчу та Юрія Горбунова, які були у ролі ведучих на весіллі української зірки та її новоспеченого чоловіка Артема Татаренка.

Гостям вдалося підловити зворушливий момент, коли батько співачки Ігор Гуменюк вів доньку до обранця, який чекав на фоні святкової арки. На Ассоль була розкішна дизайнерська сукня молочного відтінку, яку вона пошила у Лондоні. До слова, вага плаття сягає 23 кілограмів. На голові дівчини була традиційна довга фата, а також діадема, декорована перлинами.

Весілля Ассоль
Весілля Ассоль

весілля Ассоль
Весілля Ассоль

Весілля Ассоль
Весілля Ассоль 

Святкування відбулося в одному з київських ресторанів. Близько 150 гостей прийшли привітати Катерину та Артема з днем одруження. Після пишного банкету близьких та рідних новоспеченого подружжя розважали Тіна Кароль, Монатік та Вєрка Сердючка.

 

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Новини України
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