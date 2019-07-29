Співачка Ассоль втратила свою весільну сукню: деталі

25-річна Ассоль, менш відома як Катерина Гуменюк, активно готується до розкішного весілля. Однак днями з нею стався неприємний інцидент, в результаті якого співачка втратила свою дизайнерську весільну сукню.

До розкішного весілля Ассоль залишилось всього 1,5 місяці, тому артистка завершує останні підготування. Зокрема, днями вона разом з мамою вирушила до Великобританії, щоб забрати свою ідеальну весільну сукню. Однак до України зірка її так і не довезла.

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Як повідомили представники співачки, дизайнерську сукню упакували в Лондоні. Щоб вбрання не пошкодилось під час транспортування, його помістили у велику картонну коробку, яку ретельно обмотали скотчем. В аеропорту Ассоль здала весь багаж, але до Києва вбрання артистки так не доправили. Зірка в розпачі звернулась до польської авіакомпанії LOT, яка й здійснювала перевезення.

Це, мабуть, найважливіший вантаж, який я коли-небудь везла в своєму житті. А вони примудрилися його загубити! Я відразу ж повідомила компанії про втрату і подала всі необхідні документи. Маю велику надію, що все буде добре!

– зізналась Ассоль.



Ассоль втратила дизайнерську весільну сукню, яку замовляла у Лондоні / Прес-служба

Як відомо, Ассоль – не єдина зірка, з якою трапився подібний інцидент напередодні весілля. Так, російський співак Влад Топалов, який вкінці травня одружився з Регіною Тодоренко, теж втратив багаж. Артист розповів, що за кілька днів до церемонії в Італії він не мав жодних речей, зокрема, костюму та взуття для весілля. А от MARUV уже неодноразово стикалась із крадіжками в аеропорту: при перевезенні її валізи неодноразово ламали та крали звідти особисті речі зірки.

Що відомо про весілля Ассоль?Після 2 років ідеальних стосунків Ассоль заручилась зі своїм коханим. Сталось це у травні 2018 року в Києві. Обранцем Ассоль є друг її дитинства Артем Тараненко. Хлопець здобув диплом бізнес-аналітика лондонського університету Coventry та наразі працює бізнес-аналітиком у столиці.



Нещодавно Ассоль розсекретила дату свого весілля. 19 вересня артистка піде до вівтаря з Артемом Тараненком. де саме відбудеться церемонія – наразі невідомо.