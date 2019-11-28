Співачка Авріл Лавін покинула бойфренда-мільярдера, – ЗМІ

Американська співачка Авріл Лавін знову холостячка. Артистка розірвала стосунки з сина техаського мільярдера Філіпом Серофімом.

Цю інформацію журналістам E News! підтвердили інсайдери з близького оточення зірки. Наразі невідомо, що стало причиною розриву та хто був його ініціатором.

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Ймовірно, сама Авріл Лавін не сумує через завершення стосунків з Філіпом Серофімом. У своєму блозі вона опублікувала серію знімків зі святкової вечірки з нагоди дня народження друга. А одразу після розваг Авріл Лавін повернеться до гастрольних буднів, адже зірка влаштувала чимале турне з альбомом Head Above Water.

Що відомо про роман Авріл Лавін

Як відомо, зустрічатись Авріл Лавін та мільярдер Філіп Серофім почали в лютому 2018 року. Закохані не приховували свого роману, тому сміливо поставали перед камерами папараці у Західному Голлівуді. Окрім цього, в перші тижні стосунків Філіп Серофім запросив артистку на відпочинок в Італію, звідки пара залюбки публікувала романтичні фото.

Інсайдери прогнозували цьому роману продовження, адже, за їхніми словами, пара мала особливий зв'язок. Філіп Серофім став одним із небагатьох людей, який підтримав Авріл Лавін у боротьбі з хворобою Лайма. Бойфренд неодноразово допомагав коханій під час чергових нападів, про які вона відверто розповіла журналістам.

Я провела в ліжку два останні роки. Це були найгірші роки мого життя, коли я пережила фізичні та емоційні бої. Мені вдалося перетворити цю боротьбу на музику, чим я справді пишаюся. Однак хворобу дуже довго не діагностували, я страшенно почувалася... Однієї ночі я думала, що вже помираю, і навіть прийняла це,

– розповіла Авріл Лавін.

Що таке хвороба Лайма?Це хвороба, яка виникає після укусу кліща. Недугу ще називають бореліозом. На ранніх стадіях хвороби Лайма людина може побачити почервоніння на тілі, проявляється біль в м'язах та хронічна втома. Окрім цього, можливе підвищення температури. Недуга дуже небезпечна, бо вражає суглоби, серце і нервову систему.



Щодо Авріл Лавін, то їй діагностували хворобу Лайма у 2014 році. Перші симптоми проявили тільки після 6 місяців, тому медики виявили в неї загострену форму недуги. Зірці одразу ж призначили два види антибіотиків, адже на фоні захворювання в Авріл розвинулась кіста. Артистка і досі бореться з хворобою та регулярно проходить обстеження.