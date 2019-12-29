Співачка Бібі Рекса засвітила пишні форми в купальнику: фото

Американська виконавиця і авторка пісень албанського походження Бібі Рекса відверто показала, як виглядає її тіло. Дівчина опублікувала пікантне фото в купальнику на особистій сторінці в інстаграмі, вкотре підтверджуючи, що не соромиться своїх пишних форм.

30-річна зірка у жанрі поп досить часто провокує шанувальників звабливими образами. Вона полюбляє обтислі сукні з відвертим декольте, які підкреслюють її спокусливі груди. На сцені вона з'являється у шкірі та латексі з яскравим макіяжем та на високих підборах.

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Співачка Бібі Рекса поділилася кардами з передноворічного відпочинку. Судячи з усього, знаменитість теж вирішила провести відпустку на сонячних курортах. Так, на особистій сторінці артистки з'явилися світлини, на яких вона позує у чорному бікіні з квітковим принтом. Білявка постала без макіяжу, переконуючи прихильників у своїй природній красі.

На одному з фото в центрі уваги опиняються пишні сідниці Бібі Рекси, яка часто стикається з дискрімінацією стосовно своєї фігури та кілограмів.

Власним прикладом співачка намагається переконати багатьох жінок, що потрібно завжди бути впевненими у своїй красі і не дозволяти іншим розвивати комплекси.



Співачка Бібі Рекса / Instagram / @beberexha



Співачка Бібі Рекса / Instagram / @beberexha