Співачка Cardi B зізналася фанатам, що після пологів над її фігурою працювали хірурги: деталі

297
Cardi B
Cardi B / Instagram / @iamcardib

26-річна американська виконавиця і володарка премії Греммі вирішила привселюдно заявити про операції, на які наважилася після народження дитини. Американка Cardi B лягла під ніж хірурга, аби вдосконалити свою фігуру після пологів.

У липні 2018 року мережу підірвала новина про народження первістка відомої співачки Cardi B. У реп-виконавиці народилася дівчинка, яку вона назвала Калчер Карі Сефас. Американка одразу ж почала з'являтися на публіці у відвертих вбраннях, які підкреслювали її тонку талію, проте, як повідомляє Cosmopolitan, зірка зізналася, що саме допомогло їй швидко прийти у форму.

Читайте також: Як підліток: епатажну співачку Cardi B підловили на публіці без макіяжу

Під час фестивалю Beale Street, який проходив у Мемфісі з 3 по 5 травня, хедлайнерка вечора Cardi B зізналася фанатам у зробленій ліпосакції. Вона зазначила, що не повинна була виступати на концерті, але потім назвала причину, чому все-таки погодилася.

Я не повинна була сьогодні виступати перед вами, тому що після ліпосакції мені боляче рухатися. Але я витратила на це купу грошей і повинна їх повернути, тому стою перед вами,
– з гумором розповіла акторку про пережиту операцію.

Також вона зазначила, що позбуватися від ваги, яку вона набрала за вагітність, стало справжнім випробуванням і саме тому вона вирішила звернутися до лікарів.

Карді Бі
Cardi B та її чоловік репер Ofset (Травень 2019) / Instagram / @iamcardib

blog_ava
Чому Йованович звільняють з посади посла США в Україні: у Конгресі зробили заяву
сьогодні
5139
Теги: LifeStyle Cardi B Новини LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
5144
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 17146
"Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
7 травня 13:39 "Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
1416
Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019
7 травня 11:53 Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019
469
Сімейство Кардашян-Дженнер підірвало бал Met Gala 2019 розкішними образами: ефектні фото
7 травня 11:39 Сімейство Кардашян-Дженнер підірвало бал Met Gala 2019 розкішними образами: ефектні фото
1960
Новини
Більше новин
Залиште відгук