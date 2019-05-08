Співачка Cardi B зізналася фанатам, що після пологів над її фігурою працювали хірурги: деталі

26-річна американська виконавиця і володарка премії Греммі вирішила привселюдно заявити про операції, на які наважилася після народження дитини. Американка Cardi B лягла під ніж хірурга, аби вдосконалити свою фігуру після пологів.

У липні 2018 року мережу підірвала новина про народження первістка відомої співачки Cardi B. У реп-виконавиці народилася дівчинка, яку вона назвала Калчер Карі Сефас. Американка одразу ж почала з'являтися на публіці у відвертих вбраннях, які підкреслювали її тонку талію, проте, як повідомляє Cosmopolitan, зірка зізналася, що саме допомогло їй швидко прийти у форму.

Читайте також: Як підліток: епатажну співачку Cardi B підловили на публіці без макіяжу

Під час фестивалю Beale Street, який проходив у Мемфісі з 3 по 5 травня, хедлайнерка вечора Cardi B зізналася фанатам у зробленій ліпосакції. Вона зазначила, що не повинна була виступати на концерті, але потім назвала причину, чому все-таки погодилася.

Я не повинна була сьогодні виступати перед вами, тому що після ліпосакції мені боляче рухатися. Але я витратила на це купу грошей і повинна їх повернути, тому стою перед вами,

– з гумором розповіла акторку про пережиту операцію.

Також вона зазначила, що позбуватися від ваги, яку вона набрала за вагітність, стало справжнім випробуванням і саме тому вона вирішила звернутися до лікарів.



Cardi B та її чоловік репер Ofset (Травень 2019) / Instagram / @iamcardib