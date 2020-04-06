Співачка Даффі розповіла шокуючі деталі згвалтування: Я повернулася додому байдужа, як зомбі

35-річна валлійська співачка, яка 10 років тому зникла зі світової сцени після приголомшливого старту кар'єри, наважилася розкрити деталі моторошного згвалтування. В особистому блозі Даффі зізналася, що інцидент стався незадовго після її дня народження, а вона сама опинилася в іншій країні, нашпигована наркотиками.

Лише у лютому цьогоріч володарка Греммі-2009 Даффі наважилася оприлюднити власну історію та пояснила, чому раптово зникла зі сцени після шаленої популярності. Раніше співачка зізналася, що причиною її 10-річної мовчанки стало згвалтування та викрадення, що суттєво похитнуло її психічне здоров'я.

До теми Згвалтували і накачали наркотиками: володарка Греммі-2009 Даффі розповіла шокуючу історію

Вчора, 5 квітня, в особистому блозі зірка розлого поділилася деталями прикрої історії з громадськістю. Як виявилося, її викрали і тримали у полоні у день народження, 23 червня, близько 10 років тому. Святкування в ресторані обернулося для неї примусово наркотичною інтоксикацією. Після цього гвалтівник повіз її в іншу країну.

Я не можу пригадати, як сідала в літак і як опинилася на задньому сидінні авто. Мене привезли в номер готелю, там викрадач мене згвалтував. Я пам'ятаю біль і спроби прийти до тями після того, як це сталося,

– написала Даффі.

Виконавиця пригадала, що насильник натякав, що вб'є її, якщо вона буде суперечити його волі. Після кількаденного полону чоловік повернув її додому й впродовж наступних чотирьох тижнів продовжував шпигувати Даффі наркотичними речовинами та тримати в чотирьох стінах.

Після того, як зловмисник дав їй спокій, дівчина ще кілька тижнів провела вдома та не наважувалася звернутися в поліцію. Лише з роками вона розповіла про інцидент власному психотерапевту, а тепер вирішила розкрити подробиці свого зникнення зі сцени для публіки.

Даффі наголосила, що вважає за потрібне оприлюднити власну драму заради того, щоб жертви насильства зуміли побороти особисті страхи: "Мені вже не соромно, що щось мене так глибоко ранило. Я вірю, що якщо ти будеш говорити від серця, то серця інших відгукнуться до тебе… Я дуже сумніваюся, що коли-небудь буду тією людиною, якою мене знали".