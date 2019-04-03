Співачка Даша Астаф'єва похизувалась зміною іміджу: ефектні фото

Одна з найепатажніших представниць українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва вирішила проекспериментувати з іміджем. Вперше з афро-кучерями артистка з'явилась у новому кліпі PLAYMATE. Однак на цьому вона не зупинилась та продовжила носити стильну зачіску.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва вміє здивувати своїх прихильників. То зірка приміряє провокативні образи, то повністю оголюється перед камерами, або ж забуває про спідню білизну. Цього разу сюрприз для прихильників не був пікантним.

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У мережі артистка показала нову стильну зачіску. Даша Астаф'єва зробила афро-кучері, які додали об'єму її волоссю та виглядали дуже стильно. До такого образу співачка підібрала приталену світлу сукню від бренду SL.IRA та чорні лакові чоботи. Макіяж з акцентом на червоні губи та прикраси завершили її весняний look.

Окрім цього, з ефектною зачіскою Даша Астаф'єфа засвітилась в одному із розважальних закладів Києва. Для зустрічі з друзями зірка вбрала смугасту кофту, яка додала її вигляду французької розкоші.

Як змінювався імідж Даші Астаф'євої з початку 2019 року: дивіться цікаву фотопідбірку