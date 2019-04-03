Співачка Даша Астаф'єва похизувалась зміною іміджу: ефектні фото

1071 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва змінила імідж
Даша Астаф'єва змінила імідж / Instagram / @da_astafieva

Одна з найепатажніших представниць українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва вирішила проекспериментувати з іміджем. Вперше з афро-кучерями артистка з'явилась у новому кліпі PLAYMATE. Однак на цьому вона не зупинилась та продовжила носити стильну зачіску.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва вміє здивувати своїх прихильників. То зірка приміряє провокативні образи, то повністю оголюється перед камерами, або ж забуває про спідню білизну. Цього разу сюрприз для прихильників не був пікантним.

Читайте також: Дарія Астаф'єва повністю оголилася перед камерою (18+)

У мережі артистка показала нову стильну зачіску. Даша Астаф'єва зробила афро-кучері, які додали об'єму її волоссю та виглядали дуже стильно. До такого образу співачка підібрала приталену світлу сукню від бренду SL.IRA та чорні лакові чоботи. Макіяж з акцентом на червоні губи та прикраси завершили її весняний look.

Окрім цього, з ефектною зачіскою Даша Астаф'єфа засвітилась в одному із розважальних закладів Києва. Для зустрічі з друзями зірка вбрала смугасту кофту, яка додала її вигляду французької розкоші. 

Як змінювався імідж Даші Астаф'євої з початку 2019 року: дивіться цікаву фотопідбірку

 

blog_ava
ДБР відкрило провадження через візит Медведчука і Бойка до Москви
сьогодні
2271
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Краса Дарія Астаф'єва Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
1 квітня 15:03 День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
2709
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1 квітня 14:17 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
284
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
1 квітня 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 6718
Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
31 березня 19:11 Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
6480
Костюми та скромні пальта: в яких вбраннях українські політики засвітились на виборах
31 березня 14:08 Костюми та скромні пальта: в яких вбраннях українські політики засвітились на виборах
4939
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук