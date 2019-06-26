Співачка Даша Астаф'єва прикрила оголені груди простирадлом: фото 18+

Українська співачка Даша Астаф'єва полюбляє хизуватись красою свого тіла в сексуальних вбраннях. Днями артистка опублікувала чергові гарячі знімки, на яких засвітила оголені груди.

Даша Астаф'єва – одна з небагатьох представниць вітчизняного шоу-бізнесу, яка залюбки погоджується на будь-які провокативні проекти. Артистка вже була моделлю чоловічого журналу Playboy та поставала перед камерою у звабливій білизні чи повністю оголеною. Та 26 червня вона показала чергові фото, які поєднали сексуальність і ніжність.

Читайте також: У сукні з оголеною спиною: Даша Астаф'єва взяла участь в еротичній фотосесії

Знімки з'явились на офіційній сторінці Даші Астаф'євої в Instagram. Перед камерою співачка постала оголеною, прикривши свої пишні груди білосніжним простирадлом. При цьому Даша Астаф'єва вирішила не обирати яскравий макіяж, натомість зробивши денний ледь помітний makeup. Артистка додала романтичності своєму вигляду завдяки хвилястому волоссю.

Відомо, що такі звабливі та ніжні фото Даша Астаф'єва створила для реклами косметичних засобів для тіла, які не тестують на тваринах.



Даша Астаф'єва в рекламі / Instagram / @da_astafieva



Сексуальна Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva



Співачка Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Більше новин, що стосуються подій моди, шоу-бізнесу, кіно, краси та подорожей читайте на сайті LifeStyle 24, або ж заходьте за натхненням у наш Instagram.