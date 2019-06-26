Співачка Даша Астаф'єва прикрила оголені груди простирадлом: фото 18+

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Даша Астаф'єва знялась в сексуальній фотосесії
Даша Астаф'єва знялась в сексуальній фотосесії / Instagram / @da_astafieva

Українська співачка Даша Астаф'єва полюбляє хизуватись красою свого тіла в сексуальних вбраннях. Днями артистка опублікувала чергові гарячі знімки, на яких засвітила оголені груди.

Даша Астаф'єва – одна з небагатьох представниць вітчизняного шоу-бізнесу, яка залюбки погоджується на будь-які провокативні проекти. Артистка вже була моделлю чоловічого журналу Playboy та поставала перед камерою у звабливій білизні чи повністю оголеною. Та 26 червня вона показала чергові фото, які поєднали сексуальність і ніжність. 

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Знімки з'явились на офіційній сторінці Даші Астаф'євої в Instagram. Перед камерою співачка постала оголеною, прикривши свої пишні груди білосніжним простирадлом. При цьому Даша Астаф'єва вирішила не обирати яскравий макіяж, натомість зробивши денний ледь помітний makeup. Артистка додала романтичності своєму вигляду завдяки хвилястому волоссю. 

Відомо, що такі звабливі та ніжні фото Даша Астаф'єва створила для реклами косметичних засобів для тіла, які не тестують на тваринах. 

Даша Астаф'єва в рекламі
Даша Астаф'єва в рекламі / Instagram / @da_astafieva

Сексуальна Даша Астаф'єва
Сексуальна Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва
Співачка Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Дарія Астаф'єва
Джерело: LifeStyle 24
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