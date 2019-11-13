Співачка Демі Ловато закрутила новий роман: перше фото з бойфрендом

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Демі Ловато закрутила новий роман
Демі Ловато закрутила новий роман / www.gettyimages.com

Популярна американська співачка Демі Ловато після лікування від наркозалежності активно відбудовує своє особисте життя. Зірка закрутила новий роман та вже встигла показати прихильникам свого обранця.

Відповідне фото з'явилось на її офіційній інстаграм-сторінці. Перед камерою 27-річна Демі Ловато постала у топі, штанах та накидці. Хлопець із десятками тату ніжно поцілував артистку, коли вона робила селфі у дзеркалі. 

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"Моє кохання", – романтично написала Демі Ловато. 

Новий роман Демі Ловато
Демі Ловато з новим бойфрендом / Instagram / @ddlovato

Як виявилось, обранцем Демі Ловато є відомий манекенник Остін Вілсон. У мережі він також поділився спільним фото з коханою, підтвердивши чутки про роман. На відміну від Демі, Остін показав кольорове фото, продемонструвавши свій яскравий імідж. 

Демі Ловато та Остін Вілсон закрутили роман
Демі Ловато та Остін Вілсон закрутили роман / Instagram / @ddlovato

Що відомо про лікування Демі Ловато?
Наприкінці липня 2019 року стало відомо про госпіталізацію Демі Ловато. Тоді інсайдери західних ЗМІ стверджували: артистка приймала наркотики, після чого їй різко стало погано. Життя американці врятував її охоронець, який одразу викликав медиків. Антидот допоміг Демі Ловато вижити, після чого вона сама погодилась на тривалу реабілітацію в клініці. 

Під час лікування артистка мала типові ускладнення, зокрема, втрату голосу. Тому прихильники з розумінням віднеслись до новин про скасування всіх запланованих концертів Демі Ловато. 

Щодо особистого життя, то співачка зустрічалась з братом Майлі Сайрус – Трейсі. У 2010 році журналісти писали про стосунки Демі Ловато з Джо Джонасом. Однак роман завершився болючим розривом, а в артистки загострились біполярні розлади. Стосунки з актором Вілмером Вальдеррамом і Джоном Майєром також зазнали краху.  

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи
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