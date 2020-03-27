Співачка Демі Ловато закрутила роман з голлівудським актором, – ЗМІ

Популярна 27-річна співачка Демі Ловато вирішила час карантину не проводити наодинці. Артистка почала зустрічатись з актором Максом Еріхом, відомим за серіалами "Американська принцеса" та "Молоді та зухвалі".

За даними інсайдерів Just Jared, пара познайомилась всього кілька тижнів тому. Демі Ловато та Макс Еріх одразу сподобались один одному, тому залюбки проводять час разом. Закоханих вже встигли підловити папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

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Наразі представники зірок не коментують чутки про цей роман. Однак прихильники та журналісти західних ЗМІ з легкістю знаходять підтвердження здогадок. Так, Макс Еріх опублікував днями фото в одних штанах та написав, що на карантин треба було взяти більше речей. А в коментарях Демі Ловато зазначила, що її такий вигляд актора влаштовує.

Окрім цього, Макс Еріх записав у мережі романтичну пісню, яку підписав "4D", що означає "для Демі".

Це другі стосунки Демі Ловато після передозування наркотиками. Упродовж року дівчина проходила курс реабілітації та почала вести здоровий спосіб життя. До грудня 2019 року Демі Ловато кілька місяців зустрічалась з манекенником Остіном Вілсоном. Однак згодом розповіла журналістам, що їй не потрібний чоловік, щоб втамувати відчуття самотності.