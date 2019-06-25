Співачка Дуа Ліпа закрутила роман із відомим манекенником, – ЗМІ

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Дуа Ліпа закрутила роман із Анваром Хадід
Дуа Ліпа закрутила роман із Анваром Хадід / www.justjaredjr.com

Популярна британська співачка Дуа Ліпа, яка часто полюбляє обирати українські бренди, має нового бойфренда. Обранцем артистки став брат знаменитих моделей Джіджі та Белли Хадід – Анвар.

Як повідомляє Glamour, 23-річна Дуа Ліпа після невдалих стосунків із манекенником Айзеком Керью знайшла нового бойфренда. Західні ЗМІ підозрюють, що співачка закрутила роман із 20-річним Анваром Хадід. Чутки спровокував спільний відпочинок пари на дні народженні манекенника. 

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22 червня Анвар Хадід влаштував гучну садову вечірку в Малібу. До свого маєтку він запросив близьких друзів та родичів, серед яких була і запальна Дуа Ліпа. На ролику, який з'явився на фан-сторінці співачки, видно як вона виносить торт разом з іменинником. Дуа Ліпа проявляла ніжність до Анвара Хадіда, що і свідчило про їхні романтичні стосунки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений D U A L O V E R (@duafirst)

 

До цього 23-річна Дуа Ліпа мала роман з Айзеком Керью. Пара навіть прийшла на знакову подію в Лос-Анджелес – щорічний бал Met Gala. Однак напружені графіки та рідкісні побачення стали причиною для їхнього розриву. 

Водночас Анвару приписували чимало романів. У ЗМІ припускали, що манекенник має романтичні стосунки із Кендалл Дженнер. Проте як і тоді, Анвар Хадід відмовляється коментувати припущення журналістів. Дуа Ліпа також не відреагувала на новини, які облетіли весь світ. 

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Теги: LifeStyle Зіркові романи Мода
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