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Співачка Джамала змінила імідж: яку зачіску обрала артистка

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Джамала показала новий імідж / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала, яка очікує на появу другої дитини, вирішила змінити звичний імідж. Артистка заплела косички та показала нову зачіску у мережі.

Джамала – одна з тих представниць вітчизняного шоу-бізнесу, яка не боїться експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Артистка залюбки приміряє яскраві речі та вбрання, які мають незвичний крій. Не менш відважна вона і в питаннях іміджу. Перед 8 березня вагітна Джамала змінила звичну зачіску на косички.

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Настрій – весна і повний відрив! До 8 березня по-різному ставляться: святкують, визнають або категорично проти такого свята. Для мене це просто приємний день, коли всім дівчатам дарують квіти. І вже це підіймає настрій,
– пояснила б'юті-експеримент Джамала.


Джамала змінила імідж / Instagram / @jamalajaaa


Співачка Джамала / Instagram / @jamalajaaa


Джамала заплела косички / Instagram / @jamalajaaa


Незвичний образ Джамали / Instagram / @jamalajaaa

Раніше Джамала надавала перевагу ідеальній укладці волосся. Артистка обирала темні кольори для фарбування, а недавно зробила стильне омбре.


Джамала зробила омбре / Instagram / @jamalajaaa

Нову зачіску артистці зробила Нодіра Тураджанова. Джамала – не єдина її зіркова клієнтка. Раніше перукарка оновлювала імідж Alyona Alyona та Віри Кекелії.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Джамала LifeStyle Краса
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