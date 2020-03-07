Співачка Джамала змінила імідж: яку зачіску обрала артистка
Українська співачка Джамала, яка очікує на появу другої дитини, вирішила змінити звичний імідж. Артистка заплела косички та показала нову зачіску у мережі.
Джамала – одна з тих представниць вітчизняного шоу-бізнесу, яка не боїться експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Артистка залюбки приміряє яскраві речі та вбрання, які мають незвичний крій. Не менш відважна вона і в питаннях іміджу. Перед 8 березня вагітна Джамала змінила звичну зачіску на косички.
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Настрій – весна і повний відрив! До 8 березня по-різному ставляться: святкують, визнають або категорично проти такого свята. Для мене це просто приємний день, коли всім дівчатам дарують квіти. І вже це підіймає настрій,
– пояснила б'юті-експеримент Джамала.
Джамала змінила імідж / Instagram / @jamalajaaa
Співачка Джамала / Instagram / @jamalajaaa
Джамала заплела косички / Instagram / @jamalajaaa
Незвичний образ Джамали / Instagram / @jamalajaaa
Раніше Джамала надавала перевагу ідеальній укладці волосся. Артистка обирала темні кольори для фарбування, а недавно зробила стильне омбре.
Джамала зробила омбре / Instagram / @jamalajaaa
Нову зачіску артистці зробила Нодіра Тураджанова. Джамала – не єдина її зіркова клієнтка. Раніше перукарка оновлювала імідж Alyona Alyona та Віри Кекелії.
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