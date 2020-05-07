Співачка Джессі Джей показала оголене тіло у провокативних образах – 18+

Популярна американська співачка Джессі Джей вирішила додати еротики до свого блогу. Артистка опублікувала сексуальні фото в білизні та топлес, які викликали резонанс серед її прихильників.

Мабуть, після розриву стосунків з Ченнінгом Тейтумом співачка Джессі Джей вирішила нагадати про себе. На інстаграм-сторінці вона опублікувала кілька еротичних фото, які приголомшили всю мережу.

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Перед камерою запальна Джессі Джей постала у червоних бікіні та прозорому топі. Ще більшої сексуальності додавала відсутність бюстгальтера. Оголені груди артистка не прикривала руками, а замалювала сердечками.

Та на цьому Джессі Джей не зупинилась. 6 травня зірка похизувалась ще одним спекотним кадром. Цього разу артистка одягнула смугастий купальник, який підкреслив її струнку фігуру. Сексапільна Джессі Джей позувала на фоні яскравої стіни та статуї Будди, тому й підписала фото: "Слухай моє серце, Буддо".

І, мабуть, еротичні кадри таки дали результат: днями біля маєтку Джессі Джей у Лос-Анджелесі папараці помітили актора Ченнінга Тейтума. Чоловік приміряв золотисті шорти коханої, коли виносив сміття. Тому, ймовірно, пара вдруге відновила свій роман.