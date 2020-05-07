24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Співачка Джессі Джей показала оголене тіло у провокативних образах – 18+

- Читать новость на русском
Співачка Джессі Джей оголилась
Співачка Джессі Джей оголилась / Instagram / @jessiej

Популярна американська співачка Джессі Джей вирішила додати еротики до свого блогу. Артистка опублікувала сексуальні фото в білизні та топлес, які викликали резонанс серед її прихильників.

Мабуть, після розриву стосунків з Ченнінгом Тейтумом співачка Джессі Джей вирішила нагадати про себе. На інстаграм-сторінці вона опублікувала кілька еротичних фото, які приголомшили всю мережу. 

Дивіться також: Кім Кардашян розбурхала мережу сексуальними фото в купальнику: 18+

Перед камерою запальна Джессі Джей постала у червоних бікіні та прозорому топі. Ще більшої сексуальності додавала відсутність бюстгальтера. Оголені груди артистка не прикривала руками, а замалювала сердечками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

Та на цьому Джессі Джей не зупинилась. 6 травня зірка похизувалась ще одним спекотним кадром. Цього разу артистка одягнула смугастий купальник, який підкреслив її струнку фігуру. Сексапільна Джессі Джей позувала на фоні яскравої стіни та статуї Будди, тому й підписала фото: "Слухай моє серце, Буддо".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

І, мабуть, еротичні кадри таки дали результат: днями біля маєтку Джессі Джей у Лос-Анджелесі папараці помітили актора Ченнінга Тейтума. Чоловік приміряв золотисті шорти коханої, коли виносив сміття. Тому, ймовірно, пара вдруге відновила свій роман. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини США LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
сьогодні , 17:43 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
5 українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2020 році
сьогодні , 16:59 5 українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2020 році
Юлія Михайлова
З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
сьогодні , 11:01 З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
Анастасія Манюхіна