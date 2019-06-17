Співачка Джессі Джей прокоментувала роман з актором Ченнінгом Татутом

Британська співачка Джессі Джей та голлівудський красень Ченнінг Татум тривалий час намагались приховати свій роман. Однак у ЗМІ говорили про їхній роман, після чого з'явилась інформація про розлучення актора. У мережі чимало людей звинувачують артистку у руйнуванні шлюбу. тому вона вирішила відверто розповісти про своє особисте життя.

Як повідомила Джессі Джей в інтерв'ю The Times, спершу вона просто спілкувалась із Ченнінгом Татумом, як друзі. Романтичні стосунки у неї розпочались тільки після того, як актор офіційно розлучився.

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"Я завжди шукала хлопця з хорошим почуттям гумору і принципами. І мені важливо, щоб він був чепуруном... Ми з Ченнінгом проводили разом час ще до того, як наші стосунки стали більш особливими, і це створило великий тиск. Нам потрібен час, щоб пізнати один одного. Ми тільки повернулись із першої спільної відпустки, і це було чудово. Це все, що я можу зараз сказати", – розповіла Джессі Джей.

Наразі артистка не приховує, що почувається щасливою з Ченнінгом Татумом та вже встигла познайомитись із його донькою – 6-річною Еверлі. За словами Джессі Джей, з дівчинкою в неї склались чудові дружні стосунки.

Водночас сама Джессі Джей зізналась, що не може мати дітей. Лікарі поставили їй діагноз безпліддя ще 5 років тому. Однак співачка пережила це та вірить, що колись стане матір'ю.

"П'ять років тому мені поставили діагноз – безпліддя. Мені сказали, що я не зможу мати дітей, але я не вірю в це. Я вірю у дива та не здаюся. Але розумію, що для мене стати матір'ю – це битва... Я можу усиновити малюка або навіть мати можливість скористатися послугами сурогатного материнства. Однак я все ще молюся, щоб мої діти з'явилися природним шляхом, але якщо цього не станеться, то і з цим впораюся", – поділилась Джессі Джей.

Що відомо про роман Джессі Джей та Ченнінга Татума? Як відомо, Ченнінг Татум був щасливо одружений із Дженною Д’юенн. Пара закрутила роман під час знімань фільму "Крок вперед" 2006 року, де обоє грали головні ролі. Вже за 3 роки роману закохані одружились та були взірцевою парою в Голлівуді. Та після 9 років подружнього життя Ченнінг та Джена вирішили розлучитись. Ймовірною причиною розриву стали активні зйомки Ченнінга Татума у фільмах.



Водночас у західних ЗМІ підозрюють, що Джессі Джей теж пришвидшила розлучення голлівудської пари. Із жовтня 2018 року журналісти писали про її роман із Ченнінгом Татумом. Згодом фотографи застукали пару на кількох побаченнях. Ченнінг та Джессі виглядали щасливо, тримались за руки та посміхались, проте відверто не показували своїх почуттів. Відтак, не отримавши коментарів від закоханих, журналісти тільки здогадувались, що зірки закрутили роман. Чутки підтверджували й інсайдери, які зазначали, що стосунки Ченнінга Татума та Джессі Джей тривали кілька місяців. Тільки після розлучення закохані перестали боятись камер та здійснювали публічні виходи.