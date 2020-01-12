Співачка Еллі Голдінг показала третю сукню зі свого весілля: фото

Британська співачка Еллі Голдінг, яка в останній день серпня вийшла заміж за артдилера Каспара Джоплінга, не припиняє дивувати прихильників новими знімками з церемонії. Днями вона показала знімок, на якому постала у третій весільній сукні.

32-річна співачка Еллі Голдінг вирішила не розголошувати журналістам деталей церемонії одруження. Тому тільки тепер стало відомо, що після гучної вечірки 31 серпня 2019 року вона з коханим Каспаром Джоплінгом влаштували ще одне свято з нагоди весілля. На обід новоспечене подружжя покликало найближчих родичів і друзів та разом з ними ще раз відсвяткували важливу подію.

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Для цього виходу Еллі Голдінг обрала розкішну сукню в стилі нареченої. Артистка красувалась у білосніжному вбранні-сорочці від знаменитого дизайнерського бренду Carolina Herrera.

А от і я, танцюю сама з пляшкою Moet в неділю після мого весілля,

– прокоментувала фото Еллі Голдінг.

Як відомо, весілля Еллі Голдінг та Каспара Джоплінга відбулось у Йоркському соборі, що у Великобританії. До вівтаря розкішна артистка пішла у білій сукні від бренду Chloe. Вбрання нареченої було пошите із шовку, а на ньому виднілась ручна вишивка бісером, що символізувала графство Йоркшир. Тому у ЗМІ одразу ж наголосили, що Еллі Голінг, яка є колишньою дівчиною принца Гаррі, мріяла про весілля з ним. Відтак втілила свої ідеї щодо ідеальної сукні для весілля з Каспаром Джоплінгом. Водночас на фаті Еллі ледь виднілись її ініціали та нареченого, що замилувало всіх гостей свята.

Після урочистої церемонії, на яку були запрошені представники королівської родини, Еллі Голдінг з Каспаром Джоплінгом влаштували гучну вечірку в замку Говард. На прийомі зіркова наречена постала в іншому вбранні – стильній сукні з великим розрізом на нозі від Ralph & Russo.