Співачка Еллі Голдінг вийшла заміж: фото з весілля ексдівчини принца Гаррі

Популярна британська співачка Еллі Голдінг та артдилер Каспар Джоплінг одружились. Розкішне весілля пройшло 1 вересня, а на церемонії засвітились зірки та представники королівської родини.

32-річна артистка, яка є колишньою дівчиною принца Гаррі, влаштувала приголомшливе весілля. Еллі Голдінг обмінялась клятвами з Каспаром Джоплінгом у Йоркському соборі, що у Великобританії. А от святкова вечірка за участю американських зірок та представників королівської родини відбулась замку Говард.

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До вівтаря Еллі Голдінг пішла у приголомшливій сукні від бренду Chloe. Вбрання нареченої було пошите із шовку, а на ньому виднілась ручна вишивка бісером. Співачка обрала візерунки троянди, що є символом графства Йоркшир. Відтак у західних ЗМІ припустили, що Еллі Голдінг мріяла про весілля з принцом Гаррі та на власній церемонії врахувала чимало деталей, важливих для королівської родини.

Зокрема, вбрання нареченої було дуже скромним та мало приховані символи, якими вона вказувала на свою любов та повагу до Великобританії. А от на фаті Еллі ледь виднілись її ініціали та нареченого, що замилувало всіх гостей свята.

На казкову церемонію прийшло чимало зіркових гостей. Так, на весіллі Еллі Голдінг та Каспара Джоплінга журналісти побачили Кеті Перрі з Орландо Блумом, співака Джеймса Бланта з дружиною, Сієнну Міллер, принцес Беатріс та Євгенію. Водночас герцоги Сассекські відмовились від запрошення співачки, тому ані принц Гаррі, ані Меган Маркл не були на церемонії. У західних ЗМІ стверджують, що причиною тому є вшанування пам'яті матері принцеси Діани, яка померла 22 роки тому.