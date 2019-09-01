Співачка Еллі Голдінг вийшла заміж: фото з весілля ексдівчини принца Гаррі

3
Еллі Голдінг та Каспар Джоплінг одружились: фото з весілля
Еллі Голдінг та Каспар Джоплінг одружились: фото з весілля / www.hellomagazine.com

Популярна британська співачка Еллі Голдінг та артдилер Каспар Джоплінг одружились. Розкішне весілля пройшло 1 вересня, а на церемонії засвітились зірки та представники королівської родини.

32-річна артистка, яка є колишньою дівчиною принца Гаррі, влаштувала приголомшливе весілля. Еллі Голдінг обмінялась клятвами з Каспаром Джоплінгом у Йоркському соборі, що у Великобританії. А от святкова вечірка за участю американських зірок та представників королівської родини відбулась замку Говард. 

Читайте також: Павло та Марина Зіброви вдруге пішли до вівтаря: весільні фото та відео

До вівтаря Еллі Голдінг пішла у приголомшливій сукні від бренду Chloe. Вбрання нареченої було пошите із шовку, а на ньому виднілась ручна вишивка бісером. Співачка обрала візерунки троянди, що є символом графства Йоркшир. Відтак у західних ЗМІ припустили, що Еллі Голдінг мріяла про весілля з принцом Гаррі та на власній церемонії врахувала чимало деталей, важливих для королівської родини. 

Зокрема, вбрання нареченої було дуже скромним та мало приховані символи, якими вона вказувала на свою любов та повагу до Великобританії. А от на фаті Еллі ледь виднілись її ініціали та нареченого, що замилувало всіх гостей свята. 

На казкову церемонію прийшло чимало зіркових гостей. Так, на весіллі Еллі Голдінг та Каспара Джоплінга журналісти побачили Кеті Перрі з Орландо Блумом, співака Джеймса Бланта з дружиною, Сієнну Міллер, принцес Беатріс та Євгенію. Водночас герцоги Сассекські відмовились від запрошення співачки, тому ані принц Гаррі, ані Меган Маркл не були на церемонії. У західних ЗМІ стверджують, що причиною тому є вшанування пам'яті матері принцеси Діани, яка померла 22 роки тому. 

 

blog_ava
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
сьогодні
10375
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Принц Гаррі Великобританія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
сьогодні 13:30 "Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
Юлія Ліпенцева 231
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
сьогодні 12:34 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
298
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
31 серпня 17:25 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
1442
Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
31 серпня 14:23 Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
Юлія Михайлова 10722
Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
31 серпня 12:50 Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
Уляна Журба 6605
Новини
Більше новин
Залиште відгук