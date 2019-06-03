Співачка Фергі подала документи на розлучення, – ЗМІ

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Фергі та Джош
Фергі та Джош / hellomagazine.com

Знаменита американська співачка Фергі подала документи до суду, щоб офіційно розірвати шлюб з актором Джошем Дюамелем. Таке рішення пара прийняла після 8 років подружнього життя.

Про це повідомляє видання People з посиланням на інсайдерів. Співачка Фергі (справжнє ім'я – Стейсі Анна Фергюсон) та Джош Дюамель понад 2 роки не проживали разом, однак досі не наважувались офіційно розірвати шлюб. 

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Наразі пара заповнила всі необхідні документи та очікує на розгляд справи в каліфорнійському суді. За словами інсайдерів, розлучення Фергі та Джоша буде досить швидким, адже перед зверненням до служителів Феміди вони обумовили всі спірні питання. Зокрема, щодо опіки над їхнім 5-річним сином Акслом Джеком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fergie (@fergie)

Як відомо, Фергі та Джош Дюамель познайомились у 2004 році під час зйомок серіалу "Лас-Вегас". Артистка з гурту Black Eyed Peas зіграла там епізодичну роль, а от голлівудський красень був в епіцентрі сюжету. 

Відтоді закохані щоразу потрапляли в об'єктив папараці, демонструючи ідилію у стосунках. Вже за 5 років роману зіркова пара вирішила офіційно одружитись. Закохані завжди виглядали дуже щасливими, тому всі прихильники до останнього надіялись, що пара все ж піде на примирення та відновить стосунки. Проте Джош та Фергі вирішили повернутись до холостяцького життя, залишившись друзями. 

З абсолютною любов'ю і повагою один до одного ми вирішили розійтися. Щоб дати нашій родині час, щоб оговтатись, ми вирішили не одразу повідомляти про це громадськості,
– раніше говорили Фергі та Джош. 

У 2018 році Дюамель почав зустрічатись з мексиканської актрисою Ейсою Гонсалес. Однак їхній роман протривав всього кілька місяців. А от Фергі, мабуть, вирішила повністю присвятити час своєму сину, адже з часу розриву стосунків вона не засвітилась перед камерою з жодним бойфрендом. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення
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