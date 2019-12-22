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Співачка Гіларі Дафф вдруге вийшла заміж, – ЗМІ

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Гіларі Дафф вдруге вийшла заміж / Instagram / @hilaryduff

Американська співачка і акторка Гіларі Дафф у 32 роки вдруге пішла до вівтаря. Обранцем артистки став батько її молодшої доньки – музикант Меттью Кома.

Як повідомляє People, церемонія була закритою для журналістів. Клятвами Гіларі Дафф і Меттью Кома обмінялись в їхньому маєтку в Лос-Анджелесі, а очевидцями весілля стали тільки найближчі друзі і родичі. Наразі у мережі немає жодного фото з весілля, однак інсайдери розповіла кільки цікавих деталей. 

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За їхніми словами, Гіларі Дафф і Меттью Кома найняли професійного кухаря та офіціантів. Пара встановила білий намет на подвір'ї, де й пройшла святкова вечірка з нагоди одруження.

Весілля було в її будинку. Це свято запам'ятається як маленьке і дуже стримане. На церемонії були тільки родина та близькі друзі. Весілля розпочалося на заході сонця всередині будинку. Коли церемонія закінчилася, гостей запросили на вечірку. Прийом був у білому наметі на задньому дворі. Її сестра Гейлі допомагала підготувати весілля, адже вони дуже близькі,
– розповів інсайдер. 

На весілля Гіларі Дафф натякнув її особистий стиліст. Джессіка Пастер опублікувала чарівний букет, написавши: "Зимове сонцестояння... День любові".

Гіларі Дафф і Меттью Кома заручились ще у травні 2019 року. З того часу прихильники пари очікували, коли ж вони влаштують розкішне весілля. На заручини музикант подарував коханій обручку з великим коштовним каменем, яку Гіларі Дафф не знімає. 

Освідчення Меттью Коми було досить прогнозованим. Музикант переїхав до маєтку Гіларі Дафф ще в 2017 році. Вже через рік акторка народила дівчинку, яку назвала Бенкс Вайолет Беір. Немовля стало першою спільною дитиною закоханих. Окрім цього, пара виховує сина Гіларі Дафф від першого шлюбу з Майком Комрі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд
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