Співачка ILLARIA вдруге стала мамою

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ILLARIA
ILLARIA / Колаж LifeStyle 24 / Instagram / @illariaethno

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2018, українська виконавиця ІLLARIA народила другу дитину – дівчинку Квітославу.

Про щасливе поповнення у сім'ї артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. На знімку зображені руки співачки і новонародженого малятка.

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У підписі ILLARIA зазначила, що дівчинка з'явилася на світ ще тиждень тому, але поділитися новиною з шанувальниками вона вирішила тільки зараз.

Рік ти мені снилася, дев'ять місяців я чекала на зустріч з тобою, і от нарешті це сталося! Тиждень тому ти народилася, моя донечка, моя Квітослава . Дякую тобі, що обрала нас з Сергієм Середою бути своїми батьками,
– написала зіркова мама.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Illaria Ethno (@illariaethno)

 

 

Хто така ILLARIA?

Українська співачка з грецьким корінням та ім'ям, яке означає "та, що несе світло". Співачка стверджує, що своєю творчістю хоче подарувати нове дихання української етнічної музики.

На вітчизняній сцені ІLLARIA вирізняється своїм містичним образом, оригінальним репертуаром та чуттєвим сильним голосом, діапазон якого сягає трьох октав.

ІLLARIA – Сила (конкурсна пісня для Нацвідбору на Євробачення-2018)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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