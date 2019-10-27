Співачка із Закарпаття виступила на російському "Голосі країни": відео

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Рената Штифель виступила на "Голосі країни-8" в Москві
Рената Штифель виступила на "Голосі країни-8" в Москві / Instagram / @renatashtifel

У Москві тривають зйомки 8 сезону вокального проєкту "Голос країни". На кастинги шоу прийшли не тільки російські вокалісти, які прагнуть продемонструвати свій талант та підкорити шоу-бізнес, але й українці. Зокрема, співачка із Закарпаття Рената Штифель.

Днями у мережі з'явилось відео її виступу в Росії. Рената обрала для "сліпих прослуховувань" пісню "Рідна мати моя", яку емоційно виконала на сцені у Москві. Дівчина не приховувала, що приїхала на шоу з України, та розмовляла із зірковими суддями мовою країни-агресора. Особливий тембр голосу оцінили всі тренери російського "Голосу країни", тому Рената Штифель пройшла у наступний етап вокального проєкту. Дівчина обрала команду Костянтина Меладзе.

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У мережі Рената не стримувала своїх емоцій від результату кастингів. Вона назвала участь у російському проєкті та поїздку до Москви – "найважливішим рішенням", яке кардинально змінить її життя. 

"Це, мабуть, моє найважче і найважливіше рішення! Я точно знаю, що воно розділить моє життя на "до" і "після". Яким буде це "після", я поки не знаю. Єдине, що я зараз точно відчуваю, це те, що я не можу жити без музики. Я хочу, щоб моя музика звучала і мене почули! Це моя нова сторінка, мій шлях і моє життя. Дякую всім тим, хто поруч зі мною, всім членам журі і глядачам за таку оцінку", – поділилась Рената Штифель.

Дивіться виступ Ренати Штифель на російському "Голосі країни-8": відео

Цікаво, що тренерські крісла в російському "Голосі країни-8" посіли артисти, які підтримують міжнародну політику Кремля. Зокрема, співачка Поліна Гагаріна неодноразово була в Криму після його окупації та публічно підтримувала рішення Володимира Путіна щодо України. Окрім цього, тренером шоу є скандальний Сергій Шнуров, який фігурує у списку "Миротворця". 

Що відомо про Ренату Штифель?Дівчина родом із Ужгорода. Змалку Рената Штифель відвідувала вокальні гуртки та мріяла стати співачкою. Батьки підтримували доньку у цьому захопленні, відтак віддали її навчатись у музичну школу. 

Рената Штифель була лауреатом українських фестивалів та конкурсів, зокрема, "Чорноморські ігри", "Наша Земля Україна", "Крок до зірок". Вокалістка була фіналісткою "Дитяче Євробачення-2008" та "Євробачення-2012". Однак підкорити вітчизняний шоу-бізнес співачці не вдалось, тому вона брала участь у міжнародних шоу Ti Amo (Румунія), Сhildren's Eurostar (Словаччина), "Х-фактор" (Казахстан). 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Новини Росії Скандал
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