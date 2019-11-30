Співачка Jerry Heil потрапила у ДТП: ніхто не постраждав

Українська співачка Jerry Heil потрапила в аварію на Одещині. Авто, в якому їхала артистка та її творча команда, протаранила інша машина. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Про інцидент повідомила артистка в інстаграм-сторіс. За словами Jerry Heil, ДТП сталась у п'ятницю, 29 листопада, після її гучного концерту в Одесі. Це вперше артистка потрапила в аварію, про що з хвилюванням розповіла прихильникам.

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Як переконує Jerry Heil, винуватцем зіткнення був водій іншого автомобіля. Що стало причиною ДТП та наскільки сильним був удар, наразі невідомо. Одеські правоохоронці з'ясовують всі деталі інциденту.

"Вперше в моєму житті це сталося: я потрапила в аварію. У нас в'їхала машина", – розповіла Jerry Heil.

На момент ДТП в машині артистки перебували члени її творчої команди. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Цікаво, що перед аварією у Jerry Heil було передчуття, що трапиться якийсь інцидент в дорозі, проте співачка не придала цьому значення і таки сіла в авто.

У мене були сьогодні думки, що ми потрапимо в аварію,

– додала артистка.

Хто така Jerry Heil?

23-річна зірка українського шоу-бізнесу, що тільки сходить. З 2012 року співачка Jerry Heil створювала кавер-композиції на хіти відомих зірок та викладала відео на ютуб, а згодом почала писати і власні пісні. Популярність Jerry Heil здобула навесні 2019 року завдяки пісні "Охрана отмєна", яку на ютубі прослухали понад 12 мільйонів разів. Наприкінці вересня артистка презентувала дебютний альбом "Я Яна", який отримав шалений успіх. Зі студійною платівкою Jerry Heil вирушила у всеукраїнське турне, під час якого і сталась аварія.