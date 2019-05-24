Співачка Камалія дала поради Насті Каменських щодо щасливого шлюбу

Українська співачка Камалія, яка є щасливою дружиною мільярдера Мохаммада Захура, була запрошеною гостею на зірковому весіллі Потапа і Насті Каменських. Після урочистої церемонії зірка вирішила публічно дати поради молодятам щодо шлюбу.

Відповідною інформацією вона поділилась на сторінці в Instagram. За словами Камалії, всі друзі Насті і Потапа знали про весілля, однак виконували прохання закоханих, не розголошуючи цього журналістам. Окрім цього, 18 травня репер відгуляв парубоцьку вечірку, заборонивши всім публікувати будь-які кадри з неї.

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"Вчора одружилися наші друзі Олексій і Анастасія (Потап і Настя). Хоча всі про це знали, але нам було сказано не розголошувати цю відому таємницю, і ми підпорядковувалися", – зізналась вона, додавши фото молодят.

Камалія не втрималась та дала настанови новоспеченому подружжю, як зберегти свої почуття упродовж всіх років та як мотивувати один одного на нові досягнення. Артистка зізналась, що вона підносить свого чоловіка на п'єдестал, тому у них є сімейна гармонія, яка не згасає вже упродовж 16 років.

Саме час подумати і про збереження трепетних стосунків у сім'ї. Хотілося б дати їм поради на правах вже досвідченої дружини. Насті потрібно піднести Потапа подумки на п'єдестал: тільки він повинен бути ідеалом, а Потап повинен в своїх думках уявити Настю на такому ж п'єдесталі. І всі роки піднімати один одного, кохати і молитися один перед одним. Це найкраща тактика збереження стосунків на роки,

– розповіла Камалія.

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських

У день церемонії, 23 травня, Потап і Настя Каменських офіційно оголосили, що одружуються. Пара зробила це за допомогою кліпу, де постали в образах наречених. При цьому Потап зізнався у коханні співачці та пообіцяв, що у них "будуть красиві діти". Пісня "Константа" стала своєрідною відповіддю на трек NK "Обіцяю".

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Весільна церемонія пройшла за Києвом у ресторані Fabius. Клятвами пара обмінялась біля арки, встановленій неподалік від лісу. Для весільної церемонії Настя Каменських обрала приталену сукню із колекції Luxury Bridal Store. Водночас Потап красувався у світлому костюмі.

Серед запрошених гостей був чи не весь український шоу-бізнес. Зокрема, Тіна Кароль, Катя Осадча і Юрій Горбунов, Дмитро Ступка з дружиною Поліною, Надя Дорофеєва та Володимир Дантес, "Позитив" з дружиною, Камалія і мільярдер Мохаммад Захур.