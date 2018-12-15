Співачка Камалія отримала престижну нагороду в Австрії: фотофакт

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Камалія отримала нагороду в Австрії
Камалія отримала нагороду в Австрії / hochu.ua

Українська співачка Камалія похизувалась своїми успіхами. У Відні зірка отримала "Золотий диск" – престижну нагороду, яку вручають за перевищення накладу запису.

Хоч в Україні артистка дає небагато концертів, за кордоном її хіти залюбки слухають тисячі прихильників. Відтак Камалія почала записувати англомовні треки, що отримують успіх в європейських країнах. 

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Так, 14 грудня в австрійській столиці співачка здобула престижну нагороду – "Золотий диск". Відзнаку Камалія завоювала за пісню "Timeless", кліп до якої зібрав у мережі понад 11 мільйонів переглядів. 

Я зі своїм "Золотим диском" за пісню "Timeless". Дуже вдячна австрійським прихильникам за їх любов,
– написала Камалія. 

На церемонію нагородження артистка прийшла у яскравій сукні з квітковим принтом та чорним поясом. Вбрання запальної Камалії мало чимале декольте, що додало пікантності її образу. Зірка щасливо позувала перед камерою, не приховуючи свого захвату від "золотого диску".

Дивіться кліп Камалії до пісні "Timeless": відео

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Нагороди Австрія
Джерело: 24 Канал
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