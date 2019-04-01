Співачка Камалія публічно підтримала одного з кандидатів у президенти: деталі

Хоч ЦВК ще остаточно не оприлюднила результати першого туру президентських виборів, Володимир Зеленський вже починає приймати вітання. Серед прихильників кандидата – відома співачка Камалія.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила чималий допис, в якому підтримала Володимира Зеленського у політичних перегонах. Однак Камалія заявила, що поки підтримка виборців у понад 30% – це не остаточна перемога. Відтак артистка закликала всіх і відкласти святкування на 21 квітня.

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Перемога в першому раунді – це просто перемога в битві. Війна ще не закінчена. Всі ті, хто підтримав Володимира Зеленського, не повинні святкувати зараз, краще залиште це на 21 квітня,

– зазначила Камалія.

Окрім цього, співачка заявила, що невдовзі її фаворита на пост президента будуть засипати звинуваченнями та намагатимуться переконати виборців не віддавати свого голосу за Володимира Зеленського. Камалія переконана: Петро Порошенко використає для цього весь свій досвід у політичних іграх.

"Справжня битва починається зараз, коли Порошенко використовує весь свій 20-річний досвід політичних ігор проти 3-місячного політичного новачка. Це буде включати в себе укладання угод з кандидатами в президенти, які програли в цьому турі, підкуп голосів, підрив довіри до Зеленського, його ймовірний зв'язок з Коломойським, або наявність російських компаній, або наявність активів за межами країни і т.д. Гра за звинуваченням почнеться зараз, щоб відмовити людей голосувати за Зеленського", – заявила Камалія.

Згідно із даними ЦВК, яка вже опрацювала понад 86,22% голосів, Володимира Зеленського підтримали 30,32% виборців, а Петра Порошенка – 16,02%. Ймовірно, Камалія стежить за цими даними та підрахувала: "більше 50% проголосували за інших кандидатів, якщо Зеленський отримає хоча б половину з цих голосів в наступному турі", він очолить країну. Наприкінці агітаційного допису співачка пояснила, що зверталась до прихильників Володимира Зеленського та не буде реагувати на критику хейтерів.

Якщо хтось має іншу думку і хоче проголосувати за другого кандидата – це його конституційне право, і я не маю права критикувати, ображати або підривати його, і навпаки... У будь-якому випадку, не чекайте моїх відповідей на тролінг,

– додала Камалія.