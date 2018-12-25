Співачка Камалія захворіла на пневмонію після зйомок кліпу

241 Читать новость на русском
Камалія
Камалія / Instagram / @kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія, яка днями у Відні отримала "Золотий диск" – престижну нагороду за перевищення накладу запису, захворіла на запалення легень.

Про це Камалія повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Співачка Камалія отримала престижну нагороду в Австрії: фотофакт

В Instagram-Stories жінка розповіла, що два дні працювала над зйомками новорічного кліпу та ігнорувала високу температуру. Однак в переддень Різдва, 24 грудня, Камалії стало гірше. Згодом лікарі діагностували у неї двосторонню бронхопневмонію і госпіталізували.

І усе-таки я не "робот", як іноді жартома називають мене друзі. Кліп зняли, думаю буде дуже красивий і святковий! Але в підсумку, двостороннє запалення легенів. Мистецтво і краса вимагає жертв!
 – написала співачка.

Що цікаво, артистка додала, що  5-6 січня буде знімати кліп на нову пісню. Відтак їй "потрібно бути в строю".

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
сьогодні 13:00 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 163
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
24 грудня 12:14 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
19632
Найуспішніші моделі 2018 року: які красуні підкорили серця мільйонів
24 грудня 11:00 Найуспішніші моделі 2018 року: які красуні підкорили серця мільйонів
Юлія Турелик 1822
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
24 грудня 09:01 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 1363
Апельсини, кориця та макарони: як оригінально прикрасити ялинку
23 грудня 10:00 Апельсини, кориця та макарони: як оригінально прикрасити ялинку
4708
Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
22 грудня 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
Катерина Козачинська 9250
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук