Співачка Камалія захворіла на пневмонію після зйомок кліпу

Українська співачка Камалія, яка днями у Відні отримала "Золотий диск" – престижну нагороду за перевищення накладу запису, захворіла на запалення легень.

Про це Камалія повідомила на своїй сторінці в Facebook.

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В Instagram-Stories жінка розповіла, що два дні працювала над зйомками новорічного кліпу та ігнорувала високу температуру. Однак в переддень Різдва, 24 грудня, Камалії стало гірше. Згодом лікарі діагностували у неї двосторонню бронхопневмонію і госпіталізували.

І усе-таки я не "робот", як іноді жартома називають мене друзі. Кліп зняли, думаю буде дуже красивий і святковий! Але в підсумку, двостороннє запалення легенів. Мистецтво і краса вимагає жертв!

– написала співачка.

Що цікаво, артистка додала, що 5-6 січня буде знімати кліп на нову пісню. Відтак їй "потрібно бути в строю".