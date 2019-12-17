Співачка Камалія змінила імідж для різдвяного сімейного фото

Камалія – одна з представниць українського шоу-бізнесу, яка не боїться експериментувати з іміджем. Днями артистка опублікувала фото, на якому постала з коротким світлим волоссям.

Відомо, що Камалія не підстригла своє розкішне довге волосся, а приміряла перуку. Артистка вирішила, що такий імідж їй більше пасуватиме до різдвяного фото з чоловіком – пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

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Для особливого знімка пара обрала святковий family-look. Мільярдер красувався поряд зі своєю дружиною у джинсах і червоному светрі зі сніжинками, а от Камалія позувала перед камерою у такому ж вбранні з новорічним малюнком. Образ артистка доповнила вечірнім макіяжем з акцентом на очі та аксесуарами.

Вже у дописі Камалія зізналась, що підготувала для прихильників сюрприз у вигляді короткого запису. Однак чим саме дивуватиме артистка підписників свого блогу – наразі невідомо.

Я підготувала для вас новий так званий новорічний український джингл для цього святкового сезону, який буде випущений у будь-який день. Будь ласка, потерпіть трішки,

– заінтригувала Камалія.

Раніше артистка демонструвала прихильникам результати цієї зйомки. На інших світлинах Камалія та Мохаммад Захур позувала зі своїми доньками – Арабеллою та Мірабеллою. Окрім цього, артистка показала прихильникам, як виглядає її новорічна ялинка.