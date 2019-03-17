Співачка Кончіта Вурст епатувала в новому образі: фото та відео

Австрійський співак Том Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, вміє шокувати своїх прихильників. Після тріумфу на Євробаченні він кілька разів змінював свій імідж, а днями постав перед камерами із білою бородою та короткою стрижкою.

Один з найвідоміших андрогінів світу, який у 2014 році переміг на вокальному шоу Євробачення, вкотре приголомшив мережу. Кончіта Вурст зняла ефектний кліп на пісню Hit Me, для якого приміряла несподіваний look.

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Перед камерою співачка постала у приталеному костюмі, в якому засвітила ідеально струнку фігуру. Та не це найбільше шокувало користувачів мережі: Кончіта Вурст пофарбувала волосся у білий колір та відпустила бороду.

"Руйную весь гламур", – зазначила Кончіта Вурст.

Дивіться новий кліп Кончіти Вурст – Hit Me: відео

Зазначимо, що вже майже рік Том Нойвірт не носить довге чорне волосся, а надає перевагу короткій стрижці. Колір волосся Кончіти Вурст змінюється, а нещодавно епатажна співачка показала фото з налисо поголеною головою. Як змінювався стиль переможця Євробачення-2014 за останні 6 місяців – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Хто така Кончіта Вурст?Це співак-андрогін з Австрії, який має як чоловічі риси в зовнішності, так і жіночі. Окрім цього, артист вбирає сукні та красується у них з бородою та ефектним макіяжем. Справжнє ім'я співака – Том Нойвірт. У 2011 році він вийшов на сцену Євробачення в провокативному образі та зумів вибороти перемогу на шоу. Відтоді весь світ дізнався про Кончіту Вурст.