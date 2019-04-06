Співачка Lama дебютувала в українському кіно: ефектні фото

Популярна співачка Наталія Дзеньків, яка є незмінною солісткою гурту Lama, вирішила втілити свою дитячу мрію. Зірка знялась у різдвяному кіно "Тільки диво", прем'єра якого запланована на кінець 2019 року.

Як зізналась Наталія Дзеньків в ексклюзивному інтерв'ю для LifeStyle 24, це дебютна її роль. Самі зйомки нещодавно завершились, а наразі триває монтаж фільму "Тільки диво".

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Солістка гурту Lama відверто зізналась, що участь у кінострічці була для неї хвилюючою, тому цей досвід вона точно пам'ятатиме довго. У різдвяно-новорічному фільмі "Тільки диво" Наталія Дзеньків перевтілилась у снігову королеву та приміряла ефектний костюм.

Це була дуже вдала для мене роль, бо я з дитинства мріяла бути сніговою королевою. Така мрійниця була, та і зараз такою ж залишилась (сміється). Змалку дуже любила казки, на папері відтворювала ці образи. Тому ця роль була для мене дуже рідною. Якось взагалі все дуже швидко відзнялось. І враження залишись просто фантастичні. Це для мене був важливий крок, бо в кіно я раніше ніколи не знімалась. І навіть хвилювалась перед тим,

– розповіла вокалістка гурту Lama.

Окрім цього, глядачі зможуть почути у фільмі творчість гурту Lama. Зокрема, пісня "Привіт, привіт стала саундтреком до кінострічки.

Наша композиція "Привіт, привіт" стане саундтреком до цього фільму. Пісня і за текстом, і за мелодією дуже пасує туди,

– додала Наталія Дзеньків.

Що відомо про фільм "Тільки диво"

Екранізувати непересічну різдвяну історію взялась режисер і сценарист Олена Каретник. Події фільму відбувають напередодні Дня святого Миколая, коли все поселення охоплює мерзлота. Юнак Северин та його сестра Аніка задля порятунку свого хворого батька повинні здолати чимало випробувань. Саме ці герої потрапляють у вир пригод, в результаті яких знаходять не тільки вірних друзів, але й коханих.

Для створення кіно у Карпатах змайстрували невелике поселення, де й були відзняті більшість кадрів. А щоб картинка виглядала переконливіше, зйомки тривали просто неба.

У фільмі знялись понад 200 акторів, зокрема, Георгій Ярмоленко, Марія Тараненко. Анжеліка Савченко, Євген Нищук, Марія Герасименко, В'ячеслав Хостікоєв, Софія Саніна та Наталія Дзеньків. У прокат кінострічка вийде 19 грудня 2019 року. Окрім цього, планують створити англомовний дубляж фільму та презентувати її в США, Канаді та країнах Європи.

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