Співачка Лана Дель Рей вперше здійснила вихід зі своїм бойфрендом-поліцейським: фото

Одна з найвідоміших артисток світу Лана Дель Рей більше не хоче приховувати того, що закохана. У суботу, 25 січня, вона здійснила перший публічний вихід зі своїм бойфрендом – працівником поліції Шоном Ларкіним.

Закохані прийшли на гала-концерт Клайва Девіса, який став своєрідною репетицією Греммі. Світську подію не оминули увагою сотні американських зірок, які обрали для події вишукані вбрання. Однак увагу журналістів привернула поява Лани Дель Рей, адже вперше вона наважилась здійснити вихід зі своїм коханим, підтвердивши, що їхні стосунки можуть перерости у шлюб.

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Для вечірки співачка підібрала елегантну сукню чорно-білого кольору. Вбрання Лани Дель Рей оголювало її тендітні плечі та стрункі ноги, тому артистка впевнено і звабливо позувала поряд зі своїм бойфрендом

Як відомо, до цього роману Лана Дель Рей будувала стосунки з фотографом Франческо Карроцціні, однак вони оголосили про розрив ще у 2016 році. Тривалий час артистка не могла оговтатись від завершення історії з італійцем, тому тільки у вересні 2019-го наважилась на побачення з Шоном Ларкіним.

Вперше папараці помітили закоханих у листопаді, після чого Лана Дель Рей офіційно підтвердила чутки про новий роман. Вона відверто розповіла, що її обранець працює поліцейським, консультантом і аналітиком. Окрім цього, Шон Ларкін бере участь в американських шоу, де розповідає про будні поліцейських, розслідування чи вистежування злочинців.

"Я не знала, що нас фотографують. Якби знала, то одягла б що-небудь інше, краще. Ми були захоплені зненацька, коли вийшли ці знімки. Знаєте, це кумедно. У мене були довгі, багаторічні стосунки, але тоді у нас не було подібних проблем… Головне в цьому те, що він хороший поліцейський. Він розуміє, чим займається, і знає обидві сторони медалі", – прокоментувала фото Лана Дель Рей.