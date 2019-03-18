Співачка Леді Гага зуміла встановити новий рекорд в Instagram: деталі

Мабуть, після зйомок у романтичній кінострічці "Народження зірки" (A Star Is Born) Леді Гага перебуває на піку своєї популярності. Відтак з легкістю встановила новий рекорд в соціальній мережі Instagram.

Оскароносна акторка, успішна співачка, модель та блогер – здається, Леді Гага може підкорити будь-які вершини у світі шоу-бізнесу. Днями вона отримала ще одну своєрідну перемогу – допис зірки зібрав рекордні 1 мільярд переглядів та майже 700 тисяч вподобань.

Читайте також: Леді Гага прийшла на світський захід з близьким другом: фото

Кількасекундне відео Леді Гага опублікувала на День закоханих, 14 лютого. Перед своїми прихильниками співачка похизувалась зробленим татуюванням у формі музичних нот. У малюнку зірка зашифрувала сценічне ім'я Gaga, зобразивши ноти соль-ля-соль-ля.

Леді Гага зізналась, що татуювання мало невеличку помилку. Через чималу кількість випитої текіли майстер набив замість 5 ліній тільки 4, після чого він виправив це. Однак конфуз аж ніяк не вплинув на популярність ролика: за місяць його переглянули понад мільярд користувачів мережі. Водночас прихильники Леді Гаги закликали на фан-сторінках підтримати її та підвищити встановлені показники до 2 мільярдів.

Варто зазначити, що це не єдине татуювання, яким може похизуватись Леді Гага. На честь тріумфу в фільмі "Народження зірки" співачка зробила на спині малюнок троянди, яку оточує напис "La Vie en Rose". У перекладі з французької фраза означає "Життя в рожевому кольорі" – саме так називається пісня легендарної Едіт Піаф, яку героїня Леді Гаги виконала при зустрічі з Бредлі Купером.