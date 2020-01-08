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Співачка Леона Льюїс одягнула сукню, як у Тіни Кароль: фото

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Леона Льюїс повторила образ Тіни Кароль / Instagram / @_fantina

Чимало знаменитостей звертаються за послугами до стилістів, які підбирають для них вбрання на кожну світську подію. Однак навіть з помічниками зірки не застраховані від плагіату. Днями британська співачка Леона Льюїс одягнула таку ж сукню, як у Тіни Кароль.

Леона Льюїс похизувалась новим образом на офіційній інстаграм-сторінці. За словами співачки, у розкішному фіолетовому вбранні від бренду Mugler вона зустріла Новий рік. Елітна марка одягу є дуже популярною серед знаменитостей, тому Леона Льюїс почувалась впевнено у приталеній сукні з паєток. 

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"Бажаю всім достатку, любові та всіх благ у 2020 році. Мені пощастило вітати всіх з моїм чоловіком у рамках вечірки The Mayfair Supper Club. Все, що я можу сказати, це тільки слова захвату, що таке шоу провели у перший день 2020 року", – поділилась Леона Льюїс у мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leona Lewis (@leonalewis)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leona Lewis (@leonalewis)

Та поки прихильники британської артистки засипали її компліментами, українці впізнали образ Леони Льюїс. Все тому, що у такій же брендовій сукні красувалась поп-діва Тіна Кароль. Зірка обрала розкішний look спеціально для дуетного виступу з Даном Баланом на церемонії M1 Music Awards, що пройшла у Києві наприкінці листопада 2019 року.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Тіна Кароль
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