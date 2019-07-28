Співачка Леона Льюїс вийшла заміж

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Леона Льюїс
Леона Льюїс / www.gettyimages.com

34-річна британська співачка Леона Льюїс вийшла заміж за коханого 30-річного хореографа Денніса Яуха, з яким зустрічалася близько восьми років. У 2018 році закохані оголосили про заручини.

У п'ятницю, 27 липня, зірка вийшла заміж за хореографа Денніса Яуха. Закохані зіграли весілля у Тоскані, Італія, куди запросили близько 180 людей. Про це повідомляє видання Hello!.

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Як йдеться у джерелі, серед гостей був переможець шоу "Голос" Джермейн Джексон та Кіша Б'юкенен з гурту Sugababes. На весіллі наречена Леона Льюїс змінила три сукні: біле плаття було для церемонії, другий образ – червоне вбрання у стразах, а для вечора співачка підготувала блискучий комбінезон. Наразі офіційних знімків зі свята немає.

Леона Льюїс
Леона Льюїс і Денніс Яуха / Getty Images

Весілля пари відбулося лише через місяць після того, як Леона відсвяткувала свій дівич-вечір веселою вечіркою на Гаваях. Майбутня наречена і її друзі прилетіли до Ваймеа, звідки вони показали прикрашений будинок рожевими кульками "Bride to Be" ("Майбутня наречена").

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leona Lewis (@leonalewis)

 

Леона Льюїс – Bleeding Love: дивіться відеокліп

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
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