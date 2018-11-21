Співачка Lilu презентувала ефектний кліп, в якому показала Київ з висоти пташиного польоту

Українська співачка Lilu випустила новий кліп під назвою "Дежавю". Ролик знімався не тільки в столиці України, але й на Лазурному узбережжі Франції.

Lilu продовжує роботу над створенням нового україномовного репертуару. Зірка презентувала кліп до пісні "Дежавю", який вразив мережу яскравими кадрами.

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Відомо, що відео для артистки знімали ще влітку. Відтак прихильники Lilu зможуть побачити ефектні сонячні кадри з Канн, Ніцци та Монако. Окрім цього, у кліпі до пісні "Дежавю" зірка показала ранковий Київ з висоти пташиного польоту, який приголомшує красою.

Ця пісня про ту любов, коли не хочеться шукати нікого іншого, нікого, хто міг би бути кращим за будь-якими параметрами. Композиція однозначно буде близька всім, хто знайшов свою єдину людину,

– розповіла співачка і телеведуча Lilu.

За словами артистки, вона намагається дарувати слухачам радість. Відтак україномовні композиції Lilu максимально близькі кожному її прихильнику.

Дивіться кліп до нової пісні Lilu "Дежавю" (відео):