Співачка Lilu презентувала ефектний кліп, в якому показала Київ з висоти пташиного польоту

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Lilu презентувала ефектний кліп на пісню "Дежавю"
Lilu презентувала ефектний кліп на пісню "Дежавю" / Прес-служба співачки

Українська співачка Lilu випустила новий кліп під назвою "Дежавю". Ролик знімався не тільки в столиці України, але й на Лазурному узбережжі Франції.

Lilu продовжує роботу над створенням нового україномовного репертуару. Зірка презентувала кліп до пісні "Дежавю", який вразив мережу яскравими кадрами. 

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Відомо, що відео для артистки знімали ще влітку. Відтак прихильники Lilu зможуть побачити ефектні сонячні кадри з Канн, Ніцци та Монако. Окрім цього, у кліпі до пісні "Дежавю" зірка показала ранковий Київ з висоти пташиного польоту, який приголомшує красою. 

Ця пісня про ту любов, коли не хочеться шукати нікого іншого, нікого, хто міг би бути кращим за будь-якими параметрами. Композиція однозначно буде близька всім, хто знайшов свою єдину людину,
– розповіла співачка і телеведуча Lilu.

За словами артистки, вона намагається дарувати слухачам радість. Відтак україномовні композиції Lilu максимально близькі кожному її прихильнику. 

Дивіться кліп до нової пісні Lilu "Дежавю" (відео):

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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