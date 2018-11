Співачка LP приїде до України з грандіозним концертом: деталі виступу

Знаменита співачка LP, менш відома як Лаура Перголіцці, вкотре приїде до України з грандіозним турне. Артистка запланувала виступи у Києві, Одесі, Львові та Харкові.

Популярна артистка привезе до України нову концертну програму. Чимало пісень талановита LP презентуватиме із альбому "Heart To Mouth", прем'єра якого запланована на 7 грудня 2018 року.

Відомо, що грандіозний виступ артистки прогримить в київському "Палаці спорту" 14 квітня. Ймовірно, окрім нових хітів, фанати LP зможуть послухати пісні, які вона записала спільно з Мілен Фармер та екс-лідером The Smiths Морріссі. Продаж квитків на грандіозний концерт стартуватиме у четвер, 22 листопада.

Чому варто відвідати концерт LP?

Американська співачка LP стала популярною після виходу треків "Lost on You" та "Other People". Ці хіти розбурхали престижні чарти та підкорили весь світ. На пісні LP зробили чимало каверів, що підкорили меломанів. Окрім цього, у творчому доробку знаменитої американки – 4 студійні альбоми, кожен з яких отримав успіх.

Дивіться кліп LP на пісню "Other people" (відео):

Перш ніж про LP заговорили як сольну співачку, Лаура Перголіцці писала хіти для Ріанни, Ріти Ори, гурту Backstreet Boys, Крістіни Агілери та інших відомих артистів. Проте згодом зірка все ж вирішила вийти з тіні своїх колег та представити творчість у власному, оригінальному виконанні. Нетиповий тембр голосу одразу ж заполонив всі радіостанції та закохав у себе мільйони меломанів.

Вперше LP побувала в Україні в 2010 році. Згодом артистка ще кілька разів давала концерти в Києві. Щоразу виступи співачки відзначались популярністю, а квитки на захід розкупляли з вражаючою швидкістю.