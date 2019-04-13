Співачка MamaRika посвітила білизною у весільній сукні: фото

Українська співачка Анастасія Кочетова, більш відома як MamaRika, заінтригувала шанувальників у соціальних мережах фотографіями у весільній сукні.

Як відомо, MamaRika заручилась ще в січні 2018 року. Обранцем співачки став актор та гуморист Сергій Середа, однак з часу заручин зіркової пари про весілля нічого чути не було. Нові неочікувані знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлинах співачка позує у весільній сукні з букетом квітів, а у підписі загадково додала: "Невже таки це сталося?".

Додамо, що наразі офіційного інформації про те, що весільна церемонія відбулась не було.



MamaRika / Instagram / @mamarika_official

На короткому ролику, який MamaRika також показала шанувальникам, співачка показує спідню білизну під білосніжною сукнею.



MamaRika / Instagram / @mamarika_official



MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Хто така MamaRika?Українська співачка, яка у 19 років дебютувала на проекті "Фабрика зірок-3". До цього зірка перемогла на "Американському шансі". Вже у 2010 році прихильники зірки слухали її пісні з псевдонімом Еріка, який згодом вона змінила на MamaRika. За час вокальної кар'єри Анастасія Кочетова випустила два студійні альбоми – "Папарацци" (2012) та "КАЧ" (2017). Щодо особистого життя, то у 2018 році артистка заручилась з гумористом Сергієм Середою.