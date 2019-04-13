Співачка MamaRika посвітила білизною у весільній сукні: фото

162 Читать новость на русском
MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Українська співачка Анастасія Кочетова, більш відома як MamaRika, заінтригувала шанувальників у соціальних мережах фотографіями у весільній сукні.

Як відомо, MamaRika заручилась ще в січні 2018 року. Обранцем співачки став актор та гуморист Сергій Середа, однак з часу заручин зіркової пари про весілля нічого чути не було. Нові неочікувані знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Дизайнер Марк Джейкобс одружився зі своїм коханим: фото з весілля

На світлинах співачка позує у весільній сукні з букетом квітів, а у підписі загадково додала: "Невже таки це сталося?".

Додамо, що наразі офіційного інформації про те, що весільна церемонія відбулась не було.

MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

На короткому ролику, який MamaRika також показала шанувальникам, співачка показує спідню білизну під білосніжною сукнею.

MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

MamaRika
MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Хто така MamaRika?Українська співачка, яка у 19 років дебютувала на проекті "Фабрика зірок-3". До цього зірка перемогла на "Американському шансі". Вже у 2010 році прихильники зірки слухали її пісні з псевдонімом Еріка, який згодом вона змінила на MamaRika. За час вокальної кар'єри Анастасія Кочетова випустила два студійні альбоми – "Папарацци" (2012) та "КАЧ" (2017). Щодо особистого життя, то у 2018 році артистка заручилась з гумористом Сергієм Середою.

blog_ava
Макрон по-українськи: як на приїзд Зеленського відреагувала французька преса
сьогодні
10960
Теги: LifeStyle Музика Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні 10:00 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
10438
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
12 квітня 20:45 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
203
8 сезон серіалу "Гра престолів" – біографія всіх акторів
12 квітня 20:02 8 сезон серіалу "Гра престолів" – біографія всіх акторів
Олена Кандяк 463
Сірші Ронан – 25: історія успіху молодої актриси і найвизначніші ролі у кіно
12 квітня 16:33 Сірші Ронан – 25: історія успіху молодої актриси і найвизначніші ролі у кіно
Марта Вересюк 824
Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
12 квітня 14:03 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
Юлія Девда 11323
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук